Судебное следствие по делу Михаила Ефремова завершено

В Пресненском суде Москвы завершилось последнее заседание в рамках исследования доказательств по делу о смертельном ДТП при участии Михаила Ефремова.

В четверг, 3 сентября, в 10.00 состоятся прения сторон, где адвокаты актера, а также защитники потерпевших подведут итоги проделанной работы, а также выступят с последним словом.

Процесс в рамках судебного следствия был достаточно эмоциональным. Началось все с грандиозного конфликта, инициатором которого выступил адвокат Ефремова Эльман Пашаев: неожиданно для всех он нецензурно обозвал защитника потерпевшего Анну Бутырину. Затем окружающих удивил сам обвиняемый, вспомнив вдруг интересные детали рокового вечера 8 июня. После — подключилась помощница Пашаева — юрист Елизавета Шаргородская. Правозащитник публично высмеяла вдову погибшего в ДТП Сергея Захарова.

Во время выхода из суда Михаил Ефремов от комментариев по поводу «жаркого» процесса воздержался.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Михаил Ефремов признался, что выпил бутылку водки перед резонансным ДТП.