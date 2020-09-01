Судебное следствие по делу Михаила Ефремова завершено

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Виктория Андреева
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Названа дата прения сторон по делу о «пьяном» ДТП.

Фото, видео: ТАСС / Пресс-служба Пресненского суда; 5-tv.ru

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве

В Пресненском суде Москвы завершилось последнее заседание в рамках исследования доказательств по делу о смертельном ДТП при участии Михаила Ефремова.

В четверг, 3 сентября, в 10.00 состоятся прения сторон, где адвокаты актера, а также защитники потерпевших подведут итоги проделанной работы, а также выступят с последним словом.

Процесс в рамках судебного следствия был достаточно эмоциональным. Началось все с грандиозного конфликта, инициатором которого выступил адвокат Ефремова Эльман Пашаев: неожиданно для всех он нецензурно обозвал защитника потерпевшего Анну Бутырину. Затем окружающих удивил сам обвиняемый, вспомнив вдруг интересные детали рокового вечера 8 июня. После — подключилась помощница Пашаева — юрист Елизавета Шаргородская. Правозащитник публично высмеяла вдову погибшего в ДТП Сергея Захарова.

Во время выхода из суда Михаил Ефремов от комментариев по поводу «жаркого» процесса воздержался.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Михаил Ефремов признался, что выпил бутылку водки перед резонансным ДТП.

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