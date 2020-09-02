Готовим шапки и перчатки: в России начинается миграция холода

В России начинается миграция холода. Об этом рассказали в Гидрометцентре.

Уже завтра резко похолодает в Поволжье, там столбик термометра опустится до плюс 15 градусов. Затем волна похолодания переместится на юго-восток: в Омскую, и Томскую области. К концу недели она достигнет Красноярского края. В этих регионах ожидается снижение температуры до аномально низких для сентября значений.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о крупном граде, который выпал накануне в Томской области.