Глава федеральной земли ФРГ: Угрозы США в адрес «Северного потока —2 » не имеют правовой основы

Угрозы американских политиков в адрес участников строительства газопровода «Северный поток — 2» не имеют под собой правовой основы. Об этом заявила министр-президент германской федеральной земли Мекленбург Передняя Померания Мануэла Швезиг. Она посетила порт Mukran, где пришвартован российский трубоукладчик «Академик Черский». Там состоялось совещание, посвященное дальнейшей судьбе газопровода.

«Мы несколько лет работаем над проектом на Балтийском море, работа над „Северным потоком — 1“ была успешной, и сейчас строится „Северный поток — 2“. Уже несколько недель программа находится под постоянным давлением американских политиков. Как вы знаете, три американских сенатора угрожают порту, ведению бизнеса, мэру, министру транспорта санкциями. Мы четко заявляем, что эти угрозы не имеют правовой основы. Программа по европейскому закону обязана принимать здесь корабли. Проект газопровода, не важно, кто как относится к „Северному потоку — 2“, одобрен с правовой точки зрения и годами поддерживается федеральным и земельным правительством», — заявила Швезиг.

Она подчеркнула, что реализация проекта «Северный поток — 2» — в интересах не только Германии, но и всей Западной Европы, и если газопровод не будет достроен, странам придется решать, каким образом компенсировать недостаток газа в условиях, когда их принуждают также отказаться и от атомной, и от угольной энергетики.

«У США есть идея, как все можно решить: с американским сланцевым газом! Но разве американский сланцевый газ будет экологичнее и дешевле?» — отметила Мануэла Швезиг.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, несколько дней назад Республиканская партия США внесла на рассмотрение американского Сената законопроект о расширении санкций в отношении «Северного потока — 2». Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что газопровод будет достроен в любом случае, несмотря на давление.

Однако ее потенциальный преемник на посту лидера ХДС/ХСС Фридрих Мерц предложил наложить двухлетний мораторий на реализацию проекта. Эту меру он связал с якобы отравлением Алексея Навального, вопреки призыву Меркель не смешивать строительство «Северного потока — 2» и произошедшее с российским блогером. В конце концов лидер ФРГ заявила, что дальнейшую судьбу проекта будет решать сообща весь Европейский Союз, а не одна Германия.

Земля Мекленбург-Передняя Померания, с которой начиналась наземная часть «Северного Потока-2», первой начала сопротивляться требованиям федеральных политиков отменить строительство газопровода.