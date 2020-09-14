Гидрометцентр предупредил о «всплеске тепла» в центре России

Высокая температура воздуха ожидается в регионах Центрального федерального округа ЦФО в четверг, 17 сентября. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Однако, как отметил главный метеоролог России, вслед за резким потеплением в разгар бабьего лета ожидается аномальное похолодание.

«Всплеск тепла 17 сентября, когда температура будет выше 20 градусов, а затем наступит действительно холодная погода. Дневные температуры будут заметно ниже 15 градусов, а ночные — около пяти градусов», — цитирует Вильфанда ТАСС.

По его словам, такой «всплеск тепла» — довольно редкое явление. Для центральной части страны на этой неделе оно будет связано с перемещением и циркуляцией жаркого воздуха, идущего с юга. При этом, как подчеркнул собеседник агентства, речь идет не об антициклоне, что нетипично. Более точный прогноз для второй половины недели появится позже.

Ранее 5-tv.ru писал, где в России наступит бабье лето, и когда жители страны смогут рассчитывать на теплую осень.