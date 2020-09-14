Гидрометцентр предупредил о «всплеске тепла» в центре России
Вслед за бабьим летом в ЦФО ожидается аномальное похолодание.
Фото: www.globallookpress.com / Petra Schramböhmer
Высокая температура воздуха ожидается в регионах Центрального федерального округа ЦФО в четверг, 17 сентября. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Однако, как отметил главный метеоролог России, вслед за резким потеплением в разгар бабьего лета ожидается аномальное похолодание.
«Всплеск тепла 17 сентября, когда температура будет выше 20 градусов, а затем наступит действительно холодная погода. Дневные температуры будут заметно ниже 15 градусов, а ночные — около пяти градусов», — цитирует Вильфанда ТАСС.
По его словам, такой «всплеск тепла» — довольно редкое явление. Для центральной части страны на этой неделе оно будет связано с перемещением и циркуляцией жаркого воздуха, идущего с юга. При этом, как подчеркнул собеседник агентства, речь идет не об антициклоне, что нетипично. Более точный прогноз для второй половины недели появится позже.
Ранее 5-tv.ru писал, где в России наступит бабье лето, и когда жители страны смогут рассчитывать на теплую осень.
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