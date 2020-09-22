Расстались ли Ольга Бузова и Давид Манукян?

Ольга Бузова в эксклюзивном интервью «Светской хронике» рассказала, что происходит между ней и Давидом Манукяном. Неужели звездная пара рассталась? Почему Ольга удалила совместные фото с возлюбленным? И почему телеведущая больше не хочет замуж и детей? Об этом — в новом выпуске программы Пятого канала «Светская хроника».

Давид Манукян и Ольга Бузова спровоцировали слухи о расставании. Возлюбленный звезды первый намекнул о проблемах в отношениях у себя в микроблоге: блогер записал грустное видео, в котором рассказал, что сейчас переживает один из самых сложных этапов в жизни и попросил поклонников поддержать его. А Ольга Бузова внезапно удалила последние совместные фото с Давидом.

«Из-за нервов очень многое происходит. Первое — голос пропадает, второе — нет уверенности вообще в ногах. Ничего не могу с собой поделать», — рассказала о своем состоянии артистка.

Еще недавно пара была счастлива. Бузова и Дава с размахом отметили годовщину своих отношений в Сочи. Давид пригласил свою избранницу в шикарный ресторан, подарил ей браслет из белого золота стоимостью три с половиной миллиона рублей, а также подвеску и серьги с бриллиантами. После ужина блогер устроил в честь любимой салют.

«Я не могу позволить себе остановиться, потому что рядом со мной такая девушка, как Ольга Бузова. И я должен, как минимум, зарабатывать очень много и чувствовать себя охотником», — объяснил Манукян свои дорогие подарки Бузовой.

Поклонники с нетерпением ждали, что блогер сделает предложение руки и сердца Ольге, и пара объявит о скорой свадьбе. Однако этого не случилось.

«Меня в свое время затюкали уже этим вопросом! Когда дети? А будут ли дети? Мы — девочки, задумываемся о свадьбе на первом свидании», — высказалась Ольга.

«А кто сказал, что я уже не сделал?» — намекнул Давид.

Влюбленные не торопятся официально оформить свои отношения. Ведь ранее блогер сам говорил, что мечтает построить крепкую семью с телеведущей и уже хочет детей.

«Я готов, потому что я человека люблю искренне и здесь вопрос больше, наверное, в ней. Если она, грубо говоря, забеременеет, то это девять месяцев человек не может работать нормально», — признался блогер.

Несмотря на неудачный брак с Дмитрием Тарасовым, Ольга Бузова хочет снова выйти замуж.

«У меня еще есть возможность, я надеюсь, выйти замуж. По-любому будет дата свадьбы. И я очень хочу в будущем иметь детей», — поделилась планами Бузова.

Однако сейчас планы телезвезды на жизнь резко изменились.

«Я не могу сказать, что это — моя мечта, потому что если бы я хотела находиться сейчас в браке, именно официальном, я была бы в нем уже давно. Мне главное, чтобы я чувствовала себя любимой и желанной. И главное — это поступки моего мужчины», — рассказала о желании выйти замуж Ольга Бузова в интервью.

На первом месте у звезды работа, а времени на личную жизнь у нее практически не остается. Она ведет популярную телепрограмму, записывает новые песни, дает концерты. Так может карьера разрушила отношения?

«Свое женское предназначение я обязательно выполню, но оно ни в коем случае не будет мешать моей карьере», — успокоила певица.

Поклонники теряются в догадках: что же на самом деле произошло? А может Дава просто устал быть тенью Ольги Бузовой? Многие говорят, что именно благодаря второй половине он смог достичь успеха.

«Все, что я делаю в плане музыкального творчества, моей работы, я стараюсь делать это так, чтобы это не выглядело, как будто я прошу это у Оли. То есть, это не правильно», — ответил хэйтерам Давид Манукян.

Но есть и другая версия размолвки звездной пары — умелый пиар-ход. Уже давно ходят слухи, что их роман не более, чем игра на публику. Якобы Дава и Бузова заключили контракт.

«В условиях контракта прописано, что я должен говорить, что конечно же, да. Я люблю», — пошутил Дава и в интервью.

Сами звезды только подшучивают над этими сплетнями.

«Я обращаюсь ко всем режиссерам страны, вы посмотрите, как я прекрасно играю роль влюбленной женщины. Я жду главной роли в кино», — подколола Ольга сомневающихся в ее чувствах к Даве в интервью.

Даже если чувства Бузовой и Манукяна настоящие, им умело удается интриговать поклонников и привлекать внимание к своей паре. Главное, чтобы влюбленные не заигрались и окончательно не потеряли доверие своих поклонников.