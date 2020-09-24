Звезда фильма «Пианист» заговорил по-русски после испытания российской вакцины

Звезда фильма Романа Полански «Пианист» Эдриан Броуди заговорил по-русски. На своей странице в Instagram 47-летний оскароносный актер опубликовал пост, в котором сообщил подписчикам, что стал участником испытаний российского препарата от коронавируса.

Знаменитость отметил, что ему сделали инъекцию где-то в районе Лонг-Айленда во второй половине дня.

«Вакцина создана в России. Я получил свою первую прививку вчера в 16 часов, и я хотел сообщить вам, что это полностью безопасно», — написал Эдриан Броуди.

Instagram @adrienbrody

Актер обратил внимание пользователей, что побочных эффектов на препарат у него не отмечено. Несмотря на это, некоторые изменения в своем поведении он заметил. Текст в посте Эдриана Броуди плавно перетек из латиницы в кириллицу и принял очертания внятных русских слов.

«Side effects whatsoevея, and that I feelshκι χoρoshό я чувствую себя немного странно, и я думаю, что вытащил ослиные уши», — говорится в посте.

Заключительная фраза знаменитости рассмешила пользователей российского сегмента сети. Юзеры моментально оценили шутку актера.

«На здоровье!»

«А как наша вакцина оказалась уже в Америке? Когда успела?»

«Прошли почти сутки. Скажите, не хочется ли вам погладить медведя во дворе?»

«Зачет!»

«Welcome to Russia, comrad! (Добро пожаловать в Россию, товарищ! — в переводе с английского языка — Прим.ред.)», — пишут пользователи.

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