Экстрасенсы готовы раскрыть тайны личной жизни Ольги Бузовой

Певица Ольга Бузова может лишиться последних секретов из-за участников нового сезона «Битвы экстрасенсов». Звезда примет участие в любимом зрителями испытании для людей с шестым чувством — «Мистер Х».

Это будет финальная часть отбора на 21-й по счету сезон шоу. Желающие доказать наличие экстрасенсорных способностей должны будут рассказать то, чего не знают многочисленные поклонники Бузовой.

Певица подтвердила, что некоторым конкурсантам удалось ее потрясти, пишет «Вокруг.тв». Они смогли докопаться до вещей, которые Ольга скрывает ото всех. Среди них — некая тайна с главной стройки любви «Дом-2».

«Я человек, о котором известно почти все. Вся моя жизнь на виду у миллионов, — сообщила Бузова. — Мне хотелось проверить экстрасенсов самой. Некоторые смогли меня удивить и рассказали такие вещи, о которых кроме меня и очень близких никто знать не мог!»

В частности, провидцы угадали многое про ее отношения с рэпером Давой. Также оказалось, что у нее дома до сих пор хранятся вещи бывшего мужа Дмитрия Тарасова. Экс-супруги развелись еще в конце 2016 года.

Из-за пандемии коронавируса организаторам пришлось изменить многое в привычной процедуре шоу. Например, кастинг проводился онлайн, так что в нем смогли принять участие экстрасенсы даже из далеких стран — Уганды, Иордании, Испании и Норвегии. На других испытаниях от кандидатов требовали соблюдения дистанции между собой.

Ранее 5-tv.ru писал, что предсказала финалистка «Битвы экстрасенсов» паре Тарзана и Наташи Королевой.