«Крест на отношениях»: экстрасенсы предсказали расставание Бузовой и Манукяна

Телеведущей и певице Ольге Бузовой экстрасенсы предсказали неудачу в отношениях с рэпером Давой и раскрыли некоторые тайны ее жизни. Это случилось в пилотном выпуске популярного шоу «Битва экстрасенсов». Ольга была объектом испытания «Мистер Х».

Экстрасенсы в рамках теста должны были раскрыть все тайны Бузовой. Изначально они даже не знали, о ком идет речь. Таковы условия испытания. Позже певица была потрясена, сколь точно некоторые угадали ее секреты.

Больше всего неожиданных заявлений последовало от Максима Рапопорта. Для начала он сделал открытие — Бузова не смогла забыть бывшего возлюбленного и до сих пор переживает боль расставания.

«Я чувствую, что вас предали. Сделали это некрасиво и резко. Боль по-прежнему сильна, она осталась. Вы ее храните в себе. Зачем?» — обратился он к гостье программы.

Он сказал, что у нее все еще есть вещи экс-супруга, и оказался прав. Певица до сих пор хранит нераспакованные вещи Дмитрия Тарасова, хотя они развелись еще в 2016 году. А ее состояние после развода действительно было очень тяжелым, как и почувствовал предсказатель.

Для пары Бузовой и Давида Манукяна (настоящее имя рэпера Давы — Прим. ред.) молодой экстрасенс будущего не увидел.

«Я вижу крест на этих отношениях. Это не любовь. Исход будет таким же: слезы, истерика. Ею пользуются», — внезапно сообщил Максим.

Брат финалиста 14-го сезона «Битвы экстрасенсов» Александра Шепса, Олег, смог определить цвет глаз Бузовой и наличие бойфренда. Также он сделал громкое заявление.

«Матери твой парень не нравится», — сказал он.

Эстонка Антонина Керсна почувствовала, что у Ольги Бузовой никогда не было детей. Она также сообщила, что у певицы отличное здоровье, в ее жизни не было ни родов, ни абортов. Телеведущая это подтвердила, пишет Starhit.ru.

Максим Федоров назвал звезду слегка истеричной и нервной, сказал о ней немало резких слов, возмутивших Бузову.

«Детей не вижу, чрево холодное. Через тебя детей хотят. Личного счастья нет, есть наметки отношений. Невозможна близость души. Внутри пустота, которую приходится заливать, чем попало: слезами, алкоголем…», — сказал он.

Бузова же резко ответила, что позволяет себе вино только в редких случаях — например, на свидании с любимым за вкусным ужином с устрицами.

Ранее 5-tv.ru писал, что в сети появилось возможное видео ссоры Бузовой и Манукяна.