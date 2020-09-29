Исторический сдвиг: более миллиона американцев досрочно проголосовали на выборах

Более миллиона американцев досрочно проголосовали на выборах президента — 2020, пишет Independent. Всплеск чрезмерной активности волеизъявления граждан США эксперты связывают с изменениями в законодательстве некоторых штатов, направленными на обеспечение безопасности в условиях распространения коронавируса. Благодаря нововведениям, избиратели смогли отправлять бюллетени по электронной почте, либо отдавать голоса досрочно при личном посещении участков.

Наблюдатели отмечают, что в условиях кризиса люди проявляют невероятно высокий интерес к президентской кампании в стране. Профессор политологии Университета Флориды Майкл Макдональд напомнил, что на выборах 2016 года за аналогичный период свои голоса отдали всего 9 525 американцев. По его словам, происходящий в настоящее время «сдвиг» в этом направлении является, по сути, историческим.

«Мы никогда раньше не видели, чтобы так много граждан голосовали задолго до президентских выборов», — цитирует издание Майкла Макдональда.

По последним данным, число поданных в 13 штатах бюллетеней достигло 1 012 211 единиц. Наибольшее количество голосов отдали жители Вирджинии — 287 000. На втором и третьем местах Северная Каролина и Висконсин — 248 000 и 238 000 соответственно.

Майкл Макдональд подчеркнул, что возможность досрочного волеизъявления для американцев имеет особое значение.

«Люди не смогли бы проголосовать, если бы сейчас им не предоставили доступные варианты. Это уравнение спроса и предложения», — констатировал политолог.

Профессор добавил, что имеющейся на данный момент информации недостаточно, чтобы предопределить исход президентских выборов в США. По его словам, демократы традиционно принимают участие в голосовании в досрочном порядке, а республиканцы, как правило, массово идут на участки именно в назначенный день.

В целом пандемия коронавируса в мире привела к тому, что многие граждане Соединенных Штатов намерены не ходить на выборы и остаться дома. Количество запросов на бюллетени для голосования по электронной почте неуклонно растет.

Недавний опрос среди жителей страны показал, что свыше трети американцев отдадут свои голоса в ноябре. Порядка 48% избирателей удаленно сделают выбор в пользу Джо Байдена, а 23% хотят видеть в кресле президента США Дональда Трампа.

Стоит отметить, что действующий лидер Соединенных Штатов не единожды критиковал возможность голосования по электронной почте. По мнению Дональда Трампа, такой вид волеизъявления граждан наиболее уязвим для мошенников.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Трамп отказался гарантировать мирную передачу власти в США.