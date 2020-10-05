Нобелевскую премию по медицине присудили за открытие вируса гепатита С

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Татьяна Меркер
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Лауреатами премии стали ученые из США и Великобритании.

Нобелевскую премию по медицине присудили за открытие вируса гепатита С

Фото: ru.depositphotos

Тема:
Нобелевская премия

В Стокгольме началась очередная Нобелевская неделя. Открыли ее объявлением лауреатов премии по медицине и физиологии.

Американцы Майкл Хоутон, Харви Альтер и специалист из Великобритании Чарльз Райс были награждены за открытие вируса гепатита С.

«Ученые внесли решающий вклад в борьбе с гепатитом, передающимся через кровь — одной из самых главных глобальных проблем здравоохранения», — объявили на церемонии.

Депутат Госдумы и академик РАН Геннадий Онищенко отметил, что распознать виды инфекционных гепатитов стало важнейшим шагом к победе над этими инфекциями.

«Решение Нобелевского комитета лишний раз подтверждает, что оценено не узкопрофессиональное открытие, а нечто гораздо большее. Это открытие — значимая цивилизационная победа, благодаря которой мы, сталкиваясь с этой инфекцией, знаем, с чем имеем дело. Так что поздравляю новых нобелиатов с заслуженной оценкой их труда», — заявил Онищенко в беседе с ФАН.

В ближайшие дни в Стокгольме объявят имена лауреатов нобелевской премии по физике, химии, литературе. В пятницу, 9 октября, в Осло назовут обладателя Нобелевской премии мира, а 12 октября — лауреата премии в области экономики.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что уборщицу из Костромской области выдвинули на Нобелевскую премию мира.

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