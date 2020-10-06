Богатство со скоростью клика: сколько зарабатывают российские звезды на Instagrаm
Самый нескромный ценник выставил рекламодателям любимец тинейджеров Егор Крид.
Фото: Instagram @buzova86
Социальные сети давно перестали быть средством общения. Предприимчивые пользователи превращают их в средство заработка. Звезды отечественного шоу-бизнеса — не исключение. Официальные аккаунты в соцсетях приносят многим из них немалую долю дохода. Сумму, которую среднестатистический россиянин получает за год нелегкого труда, знаменитость может получить за считанные минуты. Портал Teleprogramma.pro озвучил, сколько звезды получают за рекламу в Instagram.
«Королева» этой соцсети Ольга Бузова имеет армию поклонников — почти 22 миллиона человек. Однако по сравнению с отдельными коллегами певица и теледива выставляет адекватный ценник по меркам рекламодателей. За одну публикацию в аккаунте она берет от 400 тысяч рублей.
За первенство по числу подписчиков с Бузовой борется Хабиб Нурмагомедов. На его профиль в Instagram подписаны 21,6 миллиона человек. Известно, что на этой соцсети чемпион UFC зарабатывает более 118 миллионов рублей в год.
На микроблог другой ведущей «Дома-2» Ксении Бородиной подписаны 15,6 миллиона человек. При этом ее запросы примерно такие же, как и у Бузовой — 300-400 тысяч рублей за пост.
Еще одна телеведущая Настя Ивлеева с аудиторией в 18,1 миллиона подписчиков подняла планку. Звезда шоу «Орел и решка» получает от 500 тысяч рублей за пост в разделе «сторис» и от миллиона рублей за публикацию в ленте.
Аналогичную сумму — от миллиона рублей берет за рекламу рэпер Тимати.
А самым нескромным оказался другой исполнитель, любимец тинейджеров Егор Крид. Сообщается, что 26-летний певец просит два миллиона рублей за рекламную публикацию.
Ранее 5-tv.ru писал, что Forbes назвал самых богатых российских блогеров.
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