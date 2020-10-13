«Выдают желаемое за действительное»: замглавы МИД РФ Рябков о заявлении США по ДСНВ

Штаты выдают желаемое за действительное, говоря о достижении «принципиального» и «джентльменского» соглашения с Москвой по ДСНВ. Об этом Интерфаксу заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Вашингтон выдает желаемое за действительное. Им надо внимательно изучать два российских документа, которые у них на руках. Там все сказано», — так замминистра прокомментировал агентству заявление спецпосланника Дональда Трампа по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли.

При этом Рябков подчеркнул, что США не получат от России какого-то ни было соглашения по СНВ, «приуроченное к их выборам».

«Если американцам нужно доложить своему начальству что-то, о чем они якобы договорились с Российской Федерацией до их выборов, то они этого не получат», — подчеркнул дипломат.

Выборы президента США назначены на 3 ноября.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями анонсировал достижение «принципиального» соглашения с Россией о заморозке ядерных арсеналов.

Срок Договора СНВ-3 подходит к концу 5 февраля 2021 года. Годом ранее президент России Владимир Путин выступил с предложением продлить договор на пять лет без предварительных условий.