«Выдают желаемое за действительное»: замглавы МИД РФ Рябков о заявлении США по ДСНВ
Ранее спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил о достижении «принципиального» соглашения с Россией о заморозке ядерных арсеналов.
Фото: Depositphotos / Khakimullin
Штаты выдают желаемое за действительное, говоря о достижении «принципиального» и «джентльменского» соглашения с Москвой по ДСНВ. Об этом Интерфаксу заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
«Вашингтон выдает желаемое за действительное. Им надо внимательно изучать два российских документа, которые у них на руках. Там все сказано», — так замминистра прокомментировал агентству заявление спецпосланника Дональда Трампа по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли.
При этом Рябков подчеркнул, что США не получат от России какого-то ни было соглашения по СНВ, «приуроченное к их выборам».
«Если американцам нужно доложить своему начальству что-то, о чем они якобы договорились с Российской Федерацией до их выборов, то они этого не получат», — подчеркнул дипломат.
Выборы президента США назначены на 3 ноября.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями анонсировал достижение «принципиального» соглашения с Россией о заморозке ядерных арсеналов.
Срок Договора СНВ-3 подходит к концу 5 февраля 2021 года. Годом ранее президент России Владимир Путин выступил с предложением продлить договор на пять лет без предварительных условий.
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