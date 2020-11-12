Жорин назвал пиар-ходом заявления Фирсова о покупке Легкоступовой «дури» для сына
Звездный адвокат отметил, что за порочащие честь высказывания бывший муж певицы может быть привлечен к уголовной ответственности.
Фото, видео: ВКонтакте @legkostupovavalentina; 5-tv.ru
Казалось бы, скандалы вокруг Валентины Легкоступовой, ее смерти и причастности к ней мужа певицы Юрия Фирсова поутихли, как яхтсмен снова напомнил о себе громкими высказываниями в адрес покойной супруги и ее семьи. Подруга Легкоступовой Елена Перелыгина указала, что Юрий Фирсов обвинил жену в покупке проституток и «дури» своему сыну Матвею.
Звездный адвокат Сергей Жорин в беседе с 5-tv.ru поспешил опровергнуть истинность его высказываний. Он сообщил, что общался с дочерью умершей звезды эстрады, которая «пребывает в шоке».
«Как можно так врать, на столько цинично и подло комментировать такие вещи?» — передал реакцию Анэтты Бриль правозащитник.
Жорин в свою очередь объяснил «неподобающее» поведение Фирсова простым пиар-ходом, который он проводит с целью напомнить общественности о собственной персоне.
«Его регата заканчивается, и он подготавливает себе платформу для возвращения на широкие экраны. Наверное, он скоро вновь появится на известных телевизионных шоу. Для него, вероятно, все средства хороши, в том числе и таким образом поступать с памятью о той женщине, которую он называл „главной любовью“ и с которой он венчался», — высказался звездный адвокат.
Кроме того, известный правозащитник отметил, что яхтсмен сам тонет в грязи, которую «льет» на Валентину Легкоступову, поскольку люди устали от его лжи и Фирсову уже никто не верит.
«Светлую память Валентины никакой грязный язык Фирсова не сможет затмить», — подметил адвокат.
Также Жорин напомнил, что подобные высказывания «тянут» на возбуждение уголовного дела о клевете. Рассмотрением этого вопроса уже занимается семья исполнительницы хита «Ягода-малина».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что муж Легкоступовой выложил в сеть видео, снятое незадолго до смерти певицы.
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