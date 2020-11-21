«Таланта нет»: Прохор Шаляпин жестко прошелся по Ольге Бузовой
Музыкант уже успел раскритиковать всю отечественную эстраду, которая «не дает» выступать молодежи.
Фото: ТАСС / Артем Геодакян
Певец Прохор Шаляпин заявил, что его коллега по цеху Ольгу Бузова никогда не будет серьезной конкуренткой для звезд шоу-бизнеса. Он высказался на эту тему вскоре после своих громких слов про российскую эстраду, якобы не дающую выступать молодым исполнителям.
Ольга Бузова прославилась, как участница «Дома-2». Но она смогла сделать намного большем, чем многие другие участники стройки любви. Она перешла в ранг ведущей, приобрела массу фанатов и начала выступать на сцене. В итоге, несмотря на критику многих знаменитостей, у нее есть обширная аудитория, которая любит ее песни.
Но Прохора Шаляпина это не волнует, пишет сайт Teleprogramma.pro.
«Кому она угроза. Понятно, что она никогда не будет угрозой ни для кого из главных звезд эстрады, — уверенно заявил он. — Она социальное явление, но не более того».
Виной тому Шаляпин назвал отсутствие у Бузовой «фундаментальных музыкальных знаний», без которых в Гнесинку не возьмут. Однако нашел исполнитель в личности певицы и положительные черты — это «наглость».
«Трудоспособная, хорошая девочка. С этим никто не спорит. Но таланта нет. Это факт», — высказался певец.
Ранее 5-tv.ru писал, что звездный адвокат Сергей Жорин думает об агрессивных высказываниях Прохора Шаляпина. У него есть версия, что во всем виноват коронавирус.
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