«Отключилась на льду»: Бузова рассказала, как испытала шок во время тренировки
Певица призналась, что задыхалась из-за переживаний во время подготовки номера для «Ледникового периода».
Фото: Instagram @buzova86
Ольга Бузова откровенно рассказала своим поклонникам о недавних трагических событиях в своей семье. Дело в том, что у младшей сестры певицы случился инсульт, о чем сама Ольга узнала во время тренировки на шоу «Ледниковый период».
«Я просто находилась в состоянии шока, и не могла ни о чем другом думать, кроме, как о том, как помочь Анечке…» — написала Бузова в своем Instagram-аккаунте.
Несмотря на шокирующие новости, телеведущая нашла в себе силы продолжить подготовку номера, «на жутком стрессе».
Также звезда рассказала, что переживания о сестре буквально довели ее до срыва, который случился через несколько дней также на тренировке на льду.
«Я начинаю задыхаться, видимо, находясь в таком эмоциональном шоке. Организм не выдержал, я отключилась прям на льду. А через несколько часов подтвердится страшный диагноз — трещины 2 ребер и запрет на любые физические нагрузки», — сообщила певица.
После всех этих событий Бузова все же смогла выйти на лед и показать зрителям номер, в котором она предстала в образе Малефисенты и «расправила сломанные крылья».
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Бузова поразила жюри «Ледникового периода» в последнем выходе на лед.
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