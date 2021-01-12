«Это нелепо»: Роза Сябитова назвала свадьбу Бузовой и Манукяна незаконной

Известная сваха и ведущая передачи «Давай поженимся!» Роза Сябитова не признала свадьбу звезды «Дома-2» Ольги Бузовой и рэпера Давида Манукяна законной. Она заметила, что пока у возлюбленных нет в паспорте «официального» штампа, их брак можно называть фиктивным.

Торжество пара устроила во время совместного отдыха на Мальдивах. На нем присутствовали только сами молодожены. На берегу океана для них поставили шатер, на праздничном столе стояло шампанское и двухъярусный торт. На невесте было белое платье, жених облачился в светлые брюки и белую рубашку.

Однако в России мальдивская церемония, пусть и со священником, не имеет юридической силы.

«Ситуация из разряда „сахар сладкий, соль соленая, а зимой идет снег“. Семья должна признаваться государством юридически, и штамп в паспорте никто не отменял. Считать свадьбу, которая юридически незаконна в России, законной, — это нелепо», — цитирует Сябитову iReactor.

По приезде на родину Бузовой и Даве придется сыграть свадьбу еще раз или посетить ЗАГС, иначе эффектный статус «миссис Манукян», которым наградили Ольгу поклонники, закрепится лишь на словах. Впрочем, некоторые пользователи, как и Роза Сябитова, считают прошедшее мероприятие очередным пиар-ходом.

«Новостями и слухами Бузова живет, ведь это проект „Ольга Бузова“, и мы все это прекрасно понимаем», — добавила сваха.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, во сколько Ольге Бузовой обошлась свадьба на Мальдивах, а также раскрывал темные факты из биографии ее избранника Давида Манукяна.