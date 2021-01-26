Голые ягодицы и цирк: видео с роскошного юбилея Ольги Бузовой

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Рита Цветкова
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По словам организатора вечеринки, поющая телеведущая тщательно готовилась к празднику. Звезда сама выбирала декор, меню и шоу-программу.

Фото, видео: Instagram @buzova86

Тема:
Ольга Бузова

Звезда «Дома-2» Ольга Бузова поделилась со своими подписчиками в Instagram видео с празднования своего 35-летия. Многочисленных звездных гостей ждали роскошный стол и незабываемое шоу c цирковыми номерами. Сама именинница предстала перед публикой в довольно экстравагантном наряде — белом платье с «крыльями» на плечах и вырезом в форме сердца, который оголил знаменитые ягодицы.

Первая вечеринка в честь дня рождения Бузовой состоялась 20 января, на ней присутствовали самые близкие друзья и родные. Именно тогда между Ольгой и ее экс-бойфрендом Давидом Манукяном произошла ссора, которая привела к окончательному расставанию.

Торжество с поистине звездным размахом 25 января прошло в банкетном зале Orion Hall в Москве. Бузова долго готовилась к мероприятию: продумывала номера для представления, меню и декор зала. В беседе с журналистами в начале праздника знаменитость призналась, что переживает сложный жизненный этап, но близкие помогают не впадать в уныние.

На юбилее выступали воздушные гимнасты и артисты цирка, знаменитые гости выходили на сцену с личными поздравлениями. Среди них были Гарик Мартиросян, Тимур Батрутдинов, Михаил Галустян и Андрей Малахов. Ольгу поздравили братья Сафроновы, коллеги по «Дому-2» Наталья Варвина, Дарья и Сергей Пынзарь, певица Анастасия Стоцкая. Соведущая Ольги Ксения Бородина пришла с мужем — бизнесменом Курбаном Омаровым.

Instagram @buzova86

«Оля участвовала во всем, отсматривала даже розы, которые пришли в поставке. Надо понимать, что зал будут украшать три с половиной тысячи роз. Оля делает все четко, все задачи, которые ставятся, выполняет за пять минут. И сама четко понимает, чего хочет», — цитирует Starhit.ru организатора праздника Анну Городжая.

Мама Бузовой не смогла посетить торжество, она осталась с бабушкой Ольги, которая больна раком. В видеообращении к дочери, которое продемонстрировали на большом экране, Ирина Александровна сказала, что гордится ей. Мама пожелала Ольге идти по жизни только с теми, с кем у нее «совпадает система координат».

О расставании Бузовой и Манукяна рассказала в соцсетях сама телеведущая. Более того, певица обвинила бывшего возлюбленного в побоях, издевательствах и изменах с девушками легкого поведения, а позже призвала своих фанатов блокировать Манукяна в сети. Давид объяснять сложившуюся ситуацию отказался.

Ранее 5-tv.ru сообщал, Дава попал в больницу после расставания с Бузовой.

Тема:
Ольга Бузова
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