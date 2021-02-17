Все ради Бузовой? Киркоров раскрыл секрет похудения Давы
Король отечественной эстрады близко дружит с обоими экс-возлюбленными.
Фото: Instagram @dava_m
Певец Филипп Киркоров раскрыл секрет резкого похудения рэпера Давы после его недавнего расставания с телеведущей Ольгой Бузовой. Именно король отечественной эстрады посоветовал Давиду Манукяну (настоящее имя исполнителя — Прим. ред.) действенную диету.
Сам Киркоров сбросил за два года около 30 килограммов по этой методе. Но даже он не ожидал, что у молодого друга дело пойдет еще быстрее.
«А как он похудел-то! Килограммов на десять — если не больше. Я тоже, да, он следует моей диете — 16-часовой диете. Интервальное голодание — перерыв надо делать. Ну и убрать все газировки с булками», — поведал Киркоров во время очередного выпуска шоу «Танцы со звездами».
Изначально Киркоров общался только с Ольгой Бузовой. Она и «свела» вместе своего тогдашнего возлюбленного и Филиппа Бедросовича. В 2020 году те выпустили успешный хит «Ролекс».
«Дава — новое вдохновение мое, как продюсера. Все-таки у нас с ним и дуэт замечательный. И я знаю, что ему нужна моя поддержка. Но не слюнявчик какой-нибудь», — признался Киркоров.
Именно это навело пользователей сети на мысль, что Дава худеет, чтобы произвести впечатление на Ольгу Бузову и вернуть ее. А Киркоров выступает в роли Купидона.
Так это или нет — пока неизвестно. Но Манукян действительно взялся за себя после громкого расставания с певицей. А выступления в новом сезоне «Танцев со звездами» он начал заметно более стройным и подтянутым.
Пока Киркоров верит в победу Давида в финале программы, его собственные дети придерживаются другого мнения. Сын Мартин и дочь Алла-Виктория выбрали себе других любимчиков на шоу.
Ранее 5-tv.ru писал, как Киркоров высказался о будущем Бузовой и Давы.
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