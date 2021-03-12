«Мой Филипп. Всегда рядом»: Бузова задумалась о переезде к Киркорову
Поющая телеведущая опубликовала фото с целующим ее певцом и посвятила их отношениям трогательный пост.
Фото, видео: Instagram @buzova86
Телеведущая Ольга Бузова заинтересовала фанатов неоднозначным постом в Instagram, в котором призналась в нежных чувствах к певцу Филиппу Киркорову и желании перебраться к нему жить. Она поделилась с подписчиками фотографиями с целующим ее артистом, сделанными в его доме. В подписи к публикации звезда «Дома-2» поблагодарила своего друга за поддержку и радушный прием.
«Мой Филипп. Всегда рядом. Только мы с тобой можем созвониться вечером и спонтанно встретится, чтобы поболтать и поесть жареной картошки с грибами, курочки и соленые огурчики. Спасибо тебе за дружбу и за гостеприимство. У тебя дома так хорошо. Может, мне переехать к тебе?!» — написала Ольга.
«Для тебя приготовлю аристократическую отдельную спальню с французским шиком. И приму с русской душой…» — ответил певец.
В следующем комментарии Бузова выразила надежду на скорое повторное приглашение в гости к королю отечественной эстрады. Поклонники остались в недоумении. Во-первых, многие увидели в посте Ольги некоторую игривость, наводящую на мысль о более чем дружеских отношениях с Киркоровым.
Во-вторых, некоторых смутил тот факт, что Филипп Бедросович тесно общается не только с Бузовой, но и с ее экс-бойфрендом Давидом Манукяном после их скандального расставания. Фанаты не понимают, как Киркорову удается есть картошку и огурчики с Ольгой, а после этого, к примеру, протежировать Даву: накануне артист пообещал рэперу отправить его на «Евровидение» от Армении.
«Попахивает интригой»;
«Хорошая бы пара получилась»;
«Высок, красив, богат. Хорошо смотритесь»;
«Где-то всплакнул один Дава»;
«Русский шоу-бизнес содрогнулся при встрече Короля и Королевы музыкальной индустрии», — пишут фолловеры.
Как ранее сообщал 5-tv.ru, Манукян все еще надеется на встречу и разговор по душам с бывшей возлюбленной. На своей странице в Instagram он опубликовал сторис, в которых дал понять — ему есть что сказать Бузовой.
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