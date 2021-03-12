«Мой Филипп. Всегда рядом»: Бузова задумалась о переезде к Киркорову

Телеведущая Ольга Бузова заинтересовала фанатов неоднозначным постом в Instagram, в котором призналась в нежных чувствах к певцу Филиппу Киркорову и желании перебраться к нему жить. Она поделилась с подписчиками фотографиями с целующим ее артистом, сделанными в его доме. В подписи к публикации звезда «Дома-2» поблагодарила своего друга за поддержку и радушный прием.

«Мой Филипп. Всегда рядом. Только мы с тобой можем созвониться вечером и спонтанно встретится, чтобы поболтать и поесть жареной картошки с грибами, курочки и соленые огурчики. Спасибо тебе за дружбу и за гостеприимство. У тебя дома так хорошо. Может, мне переехать к тебе?!» — написала Ольга.

«Для тебя приготовлю аристократическую отдельную спальню с французским шиком. И приму с русской душой…» — ответил певец.

Instagram @buzova86

В следующем комментарии Бузова выразила надежду на скорое повторное приглашение в гости к королю отечественной эстрады. Поклонники остались в недоумении. Во-первых, многие увидели в посте Ольги некоторую игривость, наводящую на мысль о более чем дружеских отношениях с Киркоровым.

Во-вторых, некоторых смутил тот факт, что Филипп Бедросович тесно общается не только с Бузовой, но и с ее экс-бойфрендом Давидом Манукяном после их скандального расставания. Фанаты не понимают, как Киркорову удается есть картошку и огурчики с Ольгой, а после этого, к примеру, протежировать Даву: накануне артист пообещал рэперу отправить его на «Евровидение» от Армении.

«Попахивает интригой»;

«Хорошая бы пара получилась»;

«Высок, красив, богат. Хорошо смотритесь»;

«Где-то всплакнул один Дава»;

«Русский шоу-бизнес содрогнулся при встрече Короля и Королевы музыкальной индустрии», — пишут фолловеры.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, Манукян все еще надеется на встречу и разговор по душам с бывшей возлюбленной. На своей странице в Instagram он опубликовал сторис, в которых дал понять — ему есть что сказать Бузовой.