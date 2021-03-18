Понимал ли он, что говорит? Международная реакция на дерзкие заявления Байдена

Эффект разорвавшейся бомбы произвело первое большое выступление Джо Байдена. СМИ сейчас обсуждают его интервью телеканалу ABC. И большинство сходятся в одном: Байден, желая показать, что не боится России, перешел все разумные границы и в очередной раз продемонстрировал полное отсутствие здравого смысла.

Как в мире отреагировали на откровенную провокацию, расскажет Кристина Федорова.

Понимал ли он, что вообще говорит? Этот вопрос красной нитью проходит через публикации в западной прессе. По мнению французской Le Figaro, президент США явно перегнул палку.

«Байден зашел слишком далеко вопреки всем дипломатическим принципам. Особенно когда дело касается лидера великой мировой державы».

Немецкая пресса анализирует, что отношения между Москвой и Вашингтоном и так уже оказались на грани ледникового периода. А Джо Байден с приходом к власти замораживает их до абсолютного нуля.

«Он сразу же обещал вести жесткую политику. Дональд Трамп не выражал негативных настроений по поводу России, а теперь появляется Байден, и на полном серьезе выдает аудитории вот такие фразы», — заявил в эфире корреспондент Deutsche Welle Оливер Саллет.

Автор Die Welt предостерегает, что, совершая столь провокационные выпады — в виде личных оскорблений и угроз, — нужно помнить о последствиях. И предлагает единственный в этой ситуации разумный выход:

«Вызывает сомнение тот факт, что Байден действительно имеет опыт в ведении внешней политики. Переговоры шли даже во времена холодной войны. То, что действительно необходимо сейчас — это телефонный разговор между лидерами».

Свои заявления Байден делал не в прямом эфире, интервью шло в записи. У власти президент уже два месяца, но по-прежнему избегает публичных пресс-конференций и практически не общается с журналистами. Они даже предполагали, что его намеренно скрывают от публики, чтобы избежать политических казусов. Ровно до этого интервью.

«Это из ряда вон выходящая дипломатия со стороны таких ответственных лиц, как президент США. Просто-напросто старческий маразм, который обсуждает весь мир. Удивляется опять, в очередной раз, США, тому граду на холме, который возводили столетиями. Утверждали нас, что именно эта страна диктует миропорядок и обеспечит мир земле. Но помимо всего прочего, мы видим, что и сам президент является разрушителем мирных отношений, дестабилизирует ситуацию, обостряет ее. Для какой цели?» — считает завкафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин.

Поводом перечеркнуть все для Байдена стал доклад американской разведки. Где в размытых формулировках говорится о некой поддержке нашей страны Дональду Трампу. При этом фактов влияния или вмешательства на ход президентской гонки не обнаружено.

«Байден не умеет общаться на дипломатичном языке. В то время как Путин неоднократно показывал себя экспертом в дипломатии. Ответ Байдена в интервью показывает нынешнюю ситуацию в США. Очень много проблем внутри, поэтому нужно создавать внешние проблемы. В то же время очевидно, что США сейчас не в том состоянии, чтобы усугублять политические отношения. Поэтому все это театр», — полагает американский писатель и журналист Роберто Кесада.

Вопрос о том, что делать дальше наш МИД будет решать с послом в США. Анатолия Антонова пригласили в Москву для консультаций. Как отметили дипломаты, сейчас необходимо определить, как можно выправить напряженные российско-американские отношения, которые Вашингтон по собственной инициативе давно завел в тупик.