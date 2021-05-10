Не праздники, а катастрофа: кто из звезд провел майские каникулы в больнице?

В то время как большинство россиян жарили шашлыки и вовсю отдыхали на майских «каникулах», некоторые из российских знаменитостей проводили дни на больничной койке. Большинству из госпитализированных звезд понадобилась операция и постельный режим, другие же отделались легким недомоганием, хотя все равно пробыли в больнице минимум сутки. Редакция 5-tv.ru составила список артистов, которым не посчастливилось заболеть накануне Дня Победы.

Ольга Бузова

Поющую телеведущую срочно госпитализировали в обстановке особой секретности 5 мая. Поклонники звезды вдруг заметили, что активная в социальных сетях Бузова замолчала и даже закрыла аккаунт в Instagram для новых подписчиков. Близкое окружение никак не комментировало ситуацию со здоровьем телеведущей. Уже спустя день она вышла на связь, однако диагноз Бузовой не известен до сих пор. Знаменитость выписали из больницы накануне Дня Победы 8 мая.

Влад Топалов

Неизвестная болезнь сразила и популярного российского певца Влада Топалова 5 мая. По словам его не менее популярной супруги, телеведущей Регины Тодоренко, знаменитость пережил серьезное хирургическое вмешательство, которое длилось девять часов. Сам артист показывал лишь трубки, торчащие из живота. Сейчас он чувствует себя лучше, но остается в больнице.

Лариса Голубкина

Народная артистка РСФСР, известная российскому зрителю ролями в лентах «Сказка о царе Салтане», «Гусарская баллада», «Трое в лодке, не считая собаки», «Освобождение: Битва за Берлин» попала в больницу 5 мая. Актриса повторно была госпитализирована из-за перелома шейки бедра, который она получила в декабре 2020 года. По ее собственным словам, тогда врачи не смогли сделать ей операцию, так как она заболела коронавирусом, и медики в первую очередь боролись с этим недугом.

Олег Вавилов

Народный артист РФ почувствовал себя нехорошо прямо во время спектакля «Хомо Эректус» в Театре Сатиры 2 мая. По его словам, плохое самочувствие было связано с повышением давления, а с сердцем все в порядке. Возможно, у актера случилась ишемическая атака, однако точный диагноз неизвестен. Вавилов признался, что его здоровье подорвала смерть жены и сына.

Римас Туминас

Художественный руководитель театра имени Вахтангова обратился в больницу 5 мая из-за повышенного артериального давления. Режиссера положили в больницу на день, затем его самочувствие значительно улучшилось, и Туминаса выписали. На данный момент 69-летний артист чувствует себя прекрасно.

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