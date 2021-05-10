«Репортаж с унитаза»: Миро раскрыла, почему Бузова публикует видео из больницы
Светский обозреватель считает, что в скором времени поющая ведущая начнет рассказывать фанатам еще более интимные подробности своей повседневной жизни.
Фото: Instagram @buzova86
Поющая телеведущая Ольга Бузова перенесла экстренную операцию несколько дней назад. Восстановление было тяжелым — девушка не могла есть, много времени находилась под капельницей и постоянно рыдала. Все это она показывала своим подписчикам в Instagram. Скандальный блогер Лена Миро объяснила, зачем же звезда опубликовала «118 сторис из палаты».
«Что удивительно во всей этой истории — есть люди, которым все это понравилось. Желали гОленьке здоровья. Комментировали грустными смайликами и сложенными ручками ее публикации. Наверняка даже купят билет на концерт 14-го — ну, посмотреть, как она будет скакать после наркоза. Конечно, очень легко обвинить Бузову в мерзком пиаре. Но она дает ведь то, что хавают и глотают. Не было бы спроса на сюжет больнушечки, не было бы и предложения», — пояснила Миро.
Также девушка высмеяла усыпанный цветами пол в доме Бузовой. Лепестки роз и букеты ждали Ольгу в квартире после выписки.
«Наплакавшись вволю, гОленька приехала домой, где ее тоже ждали цветы на полу. У нас, помню из детства, людей тоже так хоронили: покажут всем во дворе гроб с покойником, потом идут и цветами путь устилают», — отметила Миро.
Блогер добавила, что такими темпами Ольга Бузова скоро будет публиковать контент, сделанный прямо в туалете. А фанаты звезды будут активно его оценивать.
«Скоро нас ждет репортаж с унитаза», — написала Миро.
Впрочем, Бузова уже сама объясняла фанатам, что старается с ними всегда быть откровенной, поэтому делится всеми подробностями о своем здоровье.
Ранее 5-tv.ru писал, что Бузова объяснила, почему родители не навещали ее в больнице.
- 9 мая
- Интим и ошибки в гимне: самые неудачные поздравления с Днем Победы от российских звезд
- 9 мая
- Ольга Бузова не смогла сдержать слез во время Парада Победы на Красной площади
- 9 мая
- «Я не люблю»: Бузова объяснила, почему родители не навещали ее в больнице
- 9 мая
- «Бог вам судья!» — зареванная Бузова развенчала мифы о своей операции
- 9 мая
- Геморрой или липосакция? Озвучены возможные причины операции Бузовой
- 9 мая
- «Достойна лучшего!» — Бузова вернулась из больницы в усыпанную лепестками роз квартиру
- 8 мая
- «Девочка идет на поправку»: Ольгу Бузову отпустили из больницы домой
- 8 мая
- «Лучше бы алименты платил»: Тарасова высмеяли за желание стать семейным коучем
- 8 мая
- Брошенный Дава ответил на просьбы навестить Бузову в больнице после издевки
- 8 мая
- «Конечно, умрет, но не сейчас»: Лена Миро озвучила варианты диагноза Бузовой
Читайте также
42%
-0.44 89.51
-0.17
Нашли ошибку?