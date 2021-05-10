«Репортаж с унитаза»: Миро раскрыла, почему Бузова публикует видео из больницы

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Анна Васильева
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Светский обозреватель считает, что в скором времени поющая ведущая начнет рассказывать фанатам еще более интимные подробности своей повседневной жизни.

«Репортаж с унитаза»: Миро раскрыла, почему Бузова публикует видео из больницы

Фото: Instagram @buzova86

Тема:
Ольга Бузова

Поющая телеведущая Ольга Бузова перенесла экстренную операцию несколько дней назад. Восстановление было тяжелым — девушка не могла есть, много времени находилась под капельницей и постоянно рыдала. Все это она показывала своим подписчикам в Instagram. Скандальный блогер Лена Миро объяснила, зачем же звезда опубликовала «118 сторис из палаты».

«Что удивительно во всей этой истории — есть люди, которым все это понравилось. Желали гОленьке здоровья. Комментировали грустными смайликами и сложенными ручками ее публикации. Наверняка даже купят билет на концерт 14-го — ну, посмотреть, как она будет скакать после наркоза. Конечно, очень легко обвинить Бузову в мерзком пиаре. Но она дает ведь то, что хавают и глотают. Не было бы спроса на сюжет больнушечки, не было бы и предложения», — пояснила Миро.

Также девушка высмеяла усыпанный цветами пол в доме Бузовой. Лепестки роз и букеты ждали Ольгу в квартире после выписки.

«Наплакавшись вволю, гОленька приехала домой, где ее тоже ждали цветы на полу. У нас, помню из детства, людей тоже так хоронили: покажут всем во дворе гроб с покойником, потом идут и цветами путь устилают», — отметила Миро.

Блогер добавила, что такими темпами Ольга Бузова скоро будет публиковать контент, сделанный прямо в туалете. А фанаты звезды будут активно его оценивать.

«Скоро нас ждет репортаж с унитаза», — написала Миро.

Впрочем, Бузова уже сама объясняла фанатам, что старается с ними всегда быть откровенной, поэтому делится всеми подробностями о своем здоровье. 

Ранее 5-tv.ru писал, что Бузова объяснила, почему родители не навещали ее в больнице.

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