«Я не люблю»: Бузова объяснила, почему родители не навещали ее в больнице

Певица Ольга Бузова не хотела, чтобы родители навещали ее в больнице. Об этом артистка сама рассказала подписчикам в Instagram на следующий день после своей выписки.

Когда экс-ведущая «Дома-2«была экстренно госпитализирована 5 мая, многие ее фанаты задавались вопросом, где же родные певицы. Семья не комментировала случившееся, за что их тут же подвергли резкой критике.

Оказалось, что это было пожелание самой Бузовой.

«По поводу мамы и папы. Мама вообще с первого дня собиралась приехать, держать меня за руку. Папа тоже: „Я с тобой, я приеду!“. Но я не люблю. Конечно, хочется, чтобы пожалели, приласкали, приголубили. Но мы с мамой это обсуждали. Я такой человек — мне когда совсем плохо, я не хочу никого видеть, совсем», — призналась исполнительница в сторис.

Бузова собиралась позвать родителей, когда отойдет после операции. Однако она тяжело перенесла наркоз и долго не могла подняться с постели. А через три дня ее и вовсе выписали из больницы. Теперь восстанавливаться Ольга будет дома, в окружении родных и близких.

«Сейчас я уже более-менее нормально, можете приезжать в гости — добро пожаловать! Все хорошо, ребята, у меня самые лучшие друзья, клевая, родная моя семья… Мои люди всегда со мной», — прояснила она ситуацию.

Instagram @buzova86

Также исполнительница хита «Мало половин» показала яркий букет, который прислал ей отец в честь выписки.

«Папуля с детства решил, что мы все любим хризантемки. И с детства папа дарит мне только хризантемы на все праздники. П — папа, П- постоянство. Спасибо за цветочки!»

Ольга Бузова попала в больницу 5 мая, ей пришлось делать срочную операцию. Диагноз артистки до сих пор неизвестен. Однако недавно зареванная Бузова развенчала мифы о своей операции и пообещала, что скоро все расскажет своим фанатам.

Ранее 5-tv.ru писал о возможных причинах госпитализации Ольги Бузовой.