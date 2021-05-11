Бузова из клиники уехала на шашлыки, даже не оправившись от болезни

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Георгий Иванов
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Телезвезда захотела провести майские праздники как большинство россиян.

Фото, видео: Instagram @buzova86

Тема:
Ольга Бузова

Певица и телеведущая Ольга Бузова едва успела ответить хейтерам на обвинения в нарочитой показушности и раздувании своих болезней, как сразу, не долечившись, решила отправиться на природу на шашлыки.

Не исключено, что сделала она это именно по предписанию врачей, которые порекомендовали экс-звезде «Дома-2» больше гулять на воздухе.

Instagram @buzova86

Знаменитость выложила на своей странице в Instagram кадры с атмосферной открытой веранды у воды и горящими в мангале углями.

«У меня тоже будут шашлыки на майских. Хочу, могу, делаю!» — подписала поющая телеведущая одно из видео.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что после госпитализации телеведущей и ее подробных репортажей из больницы на Бузову посыпался град негативных отзывов. Поток агрессии и обвинений оказался настолько сильным, что на защиту певицы пришлось вставать таким мэтрам российской эстрады как Диме Билану и Филиппу Киркорову.

Тема:
Ольга Бузова
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