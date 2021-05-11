Число погибших в школе Казани возросло до 11 человек

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Светлана Шевченко
Эксклюзив 3 617

Среди пострадавших множество детей с огнестрельными ранениями.

Фото, видео: ТАСС / Алеев Егор; Telegram @urd_news; 5-tv.ru

Тема:
Нападение на школу в Казани

Число погибших в школе Казани на улице Файзи возросло до 11 человек. В больницу доставлено 16 человек.

На место происшествия прибыли экстренные службы, силовики, а также президент республики Рустам Минниханов.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, нападение произошло утром во время уроков. В школу вошли двое молодых людей, один из которых бывший ученик Ильназ Галявиев, и открыли стрельбу. Первым погиб охранник. Также среди жертв учительница. Остальные - ученики школы, предварительно, 7-8 классы. 

Галявиева задержали первым, когда после нападения он бросился бежать. Его сообщник поднялся на третий этаж, где захватил заложников.

Тема:
Нападение на школу в Казани
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