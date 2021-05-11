«Хочу, чтобы признали себя рабами»: найден блог предполагаемого стрелка из Казани

В мессенджере Telegram найден блог, который, предположительно, принадлежит участнику атаки на школу в Казани 19-летнему Ильназу Галявиеву. Автор канала именует себя богом и сообщает о намерении убить как можно больше человек.

По имеющейся информации, блог был создан всего за неделю до трагедии в Казани — 4 мая. В нем лишь четыре поста — неприкрытые угрозы «живности» и фото в полной боеготовности. Автор Telegram-канала обзывал неугодных людей «биомусором» и считал, что их появление на планете — большая ошибка.

«Я как бог, хочу, чтобы все признали себя моими рабами. Вы должны делать абсолютно все, что я захочу. Я хочу, чтобы каждый из вас убил более десяти и сам выпилился. В мире не должно остаться живности, это ошибка вселенной», — писал разгневанный пользователь мессенджера.

Telegram

Ранее 5-tv.ru сообщал, что о перестрелке в образовательном учреждении Казани стало известно утром 11 мая. По версии следствия, в школу ворвались двое молодых людей и открыли огонь из оружия. В результате атаки, по последним данным, погибли девять человек — педагог и восемь детей.

По итогам штурма здания правоохранители задержали Галявиева. Сообщалось, что он бросился бежать после содеянного. Второго нападавшего — захватившего в заложники учеников — ликвидировали.

В настоящее время безопасность в школе восстановлена. Всех несовершеннолетних родители забрали домой. В связи с произошедшим власти Татарстана объявили 12 мая днем траура.

Ранее 5-tv.ru публиковал первые кадры шокирующих последствий в казанской школе после стрельбы