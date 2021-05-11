Захватившего заложников в школе Казани ликвидировали в ходе спецоперации

Захватившего заложников в школе Казани ликвидировали на четвертом этаже в ходе спецоперации. По последним данным 5-tv.ru, погибло 13 человек, еще 32 человека получили ранения. Их везут в больницы города.

Большинство погибших и пострадавших — дети. В основном у них огнестрельные ранения. Двое разбились, прыгнув с третьего этажа в попытке спастись от стрельбы.

Как сообщалось ранее, нападение произошло утром во время уроков. В школу вошли двое молодых людей, один из которых бывший ученик Ильназ Галявиев, и открыли стрельбу. Первым погиб охранник. Также среди жертв учительница. Остальные — ученики школы, предварительно, 7-8 классы. Галявиева задержали первым, когда после нападения он бросился бежать. Его сообщник поднялся на третий этаж, где захватил заложников.