Захватившего заложников в школе Казани ликвидировали в ходе спецоперации
Еще один нападавший был задержан в первые минуты после трагедии.
Фото: ТАСС / Алеев Егор
Захватившего заложников в школе Казани ликвидировали на четвертом этаже в ходе спецоперации. По последним данным 5-tv.ru, погибло 13 человек, еще 32 человека получили ранения. Их везут в больницы города.
Большинство погибших и пострадавших — дети. В основном у них огнестрельные ранения. Двое разбились, прыгнув с третьего этажа в попытке спастись от стрельбы.
Как сообщалось ранее, нападение произошло утром во время уроков. В школу вошли двое молодых людей, один из которых бывший ученик Ильназ Галявиев, и открыли стрельбу. Первым погиб охранник. Также среди жертв учительница. Остальные — ученики школы, предварительно, 7-8 классы. Галявиева задержали первым, когда после нападения он бросился бежать. Его сообщник поднялся на третий этаж, где захватил заложников.
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