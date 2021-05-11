В тихом омуте: что известно о подозреваемом в стрельбе в школе Казани?

Утром 11 мая в одной из казанских школ разыгралась жуткая драма. В образовательную организацию ворвался молодой человек и открыл стрельбу по всем, кого видел. В результате, по последним данным, погибли девять человек. Еще 21 — серьезно ранены. Подозреваемый в совершении преступления — 19-летний Ильназ Галевиев.

Готовился заранее?

Как стало известно 5-tv.ru, до 2017 года юноша сам являлся учеником подвергнувшейся атаке школы. Галевиев закончил девять классов и впоследствии поступил в казанский Университет управления «ТИСБИ». До настоящего времени нигде официально не работал.

Задержанный воспитывался в полной семье. Его мама охраняет отделение Сбербанка, отец трудится водителем мусороперевоза. Есть у Ильназа Галевиева и брат. Некогда он обучался в той самой 175-й школе, сейчас же получает образование в Казанском федеральном университете.

О страшных замыслах предполагаемого преступника никто и не подозревал. Лишь на допросе он признался, что вынашивал план около двух месяцев. Сначала якобы понял, что является истинным Богом, а потом захотел доказать свое могущество миру.

С этой целью задержанный получил разрешение на оружие и приобрел гладкоствольное. Известно, что он также неоднократно обзванивал магазины, интересуясь компонентами для СВУ.

Чтобы нести свои мысли в массы, Галевиев создал в Telegram канал под названием «Бог», где и сообщил о своих намерениях.

«Я как бог, хочу, чтобы все признали себя моими рабами. Вы должны делать абсолютно все, что я захочу. Я хочу, чтобы каждый из вас убил более десяти и сам выпилился. В мире не должно остаться живности, это ошибка вселенной», — писал недовольный автор блога.

11 мая в 8:57 Ильназ выложил в мессенджер свое фото в маске с надписью «БОГ» и добавил, что совсем скоро убьет много людей. К большому сожалению, так и произошло.

Telegram

Ранее 5-tv.ru сообщал, что по факту произошедшего в Казани было возбуждено уголовное дело. Президент РФ Владимир Путин выразил глубокие соболезнования семьям погибших. Он распорядился немедленно оказать всю необходимую помощь пострадавшим в ЧП.