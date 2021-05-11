⚡ Стрельба в школе в Казани ⚡

«Шок»: учитель казанской школы рассказал, были ли предпосылки трагедии

|
Алексей Хитров
Эксклюзив 1 055

Ранее стало известно, что в результате вооруженного нападения на гимназию в Казани погибли десять человек и 31 были ранены.

Фото, видео: РИА Новости / Пресс-служба НАК; 5-tv.ru

Тема:
Нападение на школу в Казани

Учитель русского языка казанской школы № 175 Роман Гузенфельд рассказал, что он и его коллеги пребывают в шоковом состоянии после вооруженного нападения, учиненного их бывшим учеником Ильназом Галевиевым. Юношу педагог не учил и лично не знает, но сама школа всегда была спокойной и дружной, поэтому сейчас все находятся в недоумении от поступка Галевиева, говорит мужчина.

«Я даже не знаю, что думать. Всегда спокойно жилось в школе — дружный коллектив, хорошие отношения с детьми. Лично у меня и у всех нас. Для нас это шок», — признался Роман Гузенфельд в интервью 5-tv.ru.

Он также рассказал, что, когда во время урока услышал в коридоре похожие на взрывы хлопки, то немедленно закрыл двери и окна в классе, и велел ученикам присесть на пол у дальней от окон стены.

«Потом бойцы СОБРа, молодцы, обошли школу, мы им открыли двери, и они нас организованно вывели <…> Мы быстро спустились и покинули территорию школы, <…> перешли через улицу, многих там уже ждали родители», — рассказал педагог.

Ранее стало известно, что в результате вооруженного нападения на школу № 175 в Казани погибли десять человек, включая восемь детей. 31 человек, 26 из которых дети, госпитализированы. Один ребенок пребывает в крайне тяжелом состоянии, еще семь — в тяжелом.

Как рассказывал 5-tv.ru, подозреваемый в нападении на казанскую школу Ильназ Галевиев привел в действие в стенах учебного заведения самодельное взрывное устройство и расстрелял учеников восьмого класса прямо в кабинете во время урока.

Тема:
Нападение на школу в Казани
11 мая
Взяла удар на себя: учительница спасала детей от стрельбы в казанской школе
11 мая
По улицам с ружьем: идущий расстреливать людей в казанскую школу подозреваемый попал на видео
11 мая
«Человек с отклонениями»: эксперт-криминалист объяснил действия подозреваемого в стрельбе в казанской школе
11 мая
Собирался, как на кабанов: Перед стрельбой в школе подозреваемый купил 1000 патронов
11 мая
Десять жертв: полный список погибших и пострадавших при стрельбе в школе Казани
11 мая
В Казань отправились специалисты по огнестрельным ранениям
11 мая
«Пугает эта мысль»: школьник о том, что его чудом спасло от гибели при стрельбе в Казани
11 мая
Казанская школа, где случилась стрельба, отказалась от охраны в 2019 году
11 мая
Три минуты 30 секунд: хроника стрельбы в школе Казани
11 мая
«Я осознал себя богом!» — видео допроса подозреваемого в стрельбе в школе Казани

Читайте также

+25° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 22%
74.16
0.02 90.00
0.49
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:32
«Похудел»: Госпитализированный Топалов рассказал о самочувствии после операции
20:27
Взяла удар на себя: учительница спасала детей от стрельбы в казанской школе
20:08
По улицам с ружьем: идущий расстреливать людей в казанскую школу подозреваемый попал на видео
20:05
Совсем без фильтров: Гузеева показала лицо именинницы Удовиченко во время застолья
19:46
Шоу-легенда! «Алые паруса» признали лучшим праздником в мире
19:28
«Человек с отклонениями»: эксперт-криминалист объяснил действия подозреваемого в стрельбе в казанской школе

Сейчас читают

Уникальная совместимость: у каких пар знаков зодиака рождаются очаровательные дети
«Пугает эта мысль»: школьник о том, что его чудом спасло от гибели при стрельбе в Казани
«Россия — сверхдержава»: Почему Парад Победы в Москве испугал иностранцев
Как звучит голос Сунцова, который стал диктором Парада Победы вместо Хорошевцева

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Международная реакция на послание Путина ФС 2021
Пандемия, пособия и будущее России: основные тезисы послания Путина Федеральному собранию
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака