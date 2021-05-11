«Шок»: учитель казанской школы рассказал, были ли предпосылки трагедии
Ранее стало известно, что в результате вооруженного нападения на гимназию в Казани погибли десять человек и 31 были ранены.
Фото, видео: РИА Новости / Пресс-служба НАК; 5-tv.ru
Учитель русского языка казанской школы № 175 Роман Гузенфельд рассказал, что он и его коллеги пребывают в шоковом состоянии после вооруженного нападения, учиненного их бывшим учеником Ильназом Галевиевым. Юношу педагог не учил и лично не знает, но сама школа всегда была спокойной и дружной, поэтому сейчас все находятся в недоумении от поступка Галевиева, говорит мужчина.
«Я даже не знаю, что думать. Всегда спокойно жилось в школе — дружный коллектив, хорошие отношения с детьми. Лично у меня и у всех нас. Для нас это шок», — признался Роман Гузенфельд в интервью 5-tv.ru.
Он также рассказал, что, когда во время урока услышал в коридоре похожие на взрывы хлопки, то немедленно закрыл двери и окна в классе, и велел ученикам присесть на пол у дальней от окон стены.
«Потом бойцы СОБРа, молодцы, обошли школу, мы им открыли двери, и они нас организованно вывели <…> Мы быстро спустились и покинули территорию школы, <…> перешли через улицу, многих там уже ждали родители», — рассказал педагог.
Ранее стало известно, что в результате вооруженного нападения на школу № 175 в Казани погибли десять человек, включая восемь детей. 31 человек, 26 из которых дети, госпитализированы. Один ребенок пребывает в крайне тяжелом состоянии, еще семь — в тяжелом.
Как рассказывал 5-tv.ru, подозреваемый в нападении на казанскую школу Ильназ Галевиев привел в действие в стенах учебного заведения самодельное взрывное устройство и расстрелял учеников восьмого класса прямо в кабинете во время урока.
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