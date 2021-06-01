«Хлебушек, водичка»: Бузова показала свой «ультрадорогой» райдер

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Алексей Хитров
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Накануне поющую телеведущую заподозрили в пьянстве на собственном выступлении в Волгограде.

Фото, видео: Instagram @buzova86

Тема:
Ольга Бузова

Ольга Бузова, видимо, решила хоть оправдаться за скандальное выступление в Волгограде. Подписчикам в Instagram поющая ведущая продемонстрировала, что входит в ее райдер. Оказалось, что в нем нет ни капли алкоголя. Список больше похож на «продуктовый набор», причем весьма скромный.

«Показываю вам свой „ультрадорогой“ уникальный райдер, чтобы ни у кого не возникало вопросов. Колбаса, фрукты — но это просто потому, что сегодня первый день лета — физалис, сыр, хлебушек, водичка», — перечислила Бузова, показывая упаковки с продуктами из обычных сетевых магазинов.

Также на столе оказались конфеты, но звезда поспешила заверить, что это бонус от организаторов, так как она не ест сладости, поэтому не включает их в райдер.

«Овощи, мед обязательно, листья салата… Тапки, халат и полотенца. Вот мой райдер. Ну, влажные салфетки еще просим», — подытожила Бузова.

Instagram @buzova86

Как ранее сообщал 5-tv.ru, после фестиваля ParkSeason Fest в Волгограде певицу и телеведущую Ольгу Бузову заподозрили в употреблении спиртного перед выступлением.

Сама Бузова опровергла эти обвинения, заявив, что в ее гримерках никогда нет алкоголя, а только вода без газа, докторская колбаса и полотенца. Более того, она вознамерилась подать в суд на СМИ, распространившее информацию о том, что на концерте она якобы была пьяна.

Тема:
Ольга Бузова
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