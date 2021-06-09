«С самолета в театр»: Бузова показала, как входит в роль для спектакля во МХАТе
Поющая телеведущая потрясла своим вокалом артистов на репетиции.
Фото, видео: Instagram @buzova86
Певица, телеведущая, инстадива, светская львица, звезда «Дома-2», а теперь еще и театральная актриса Ольга Бузова со всей серьезностью отнеслась к репетициям спектакля «Чудесный грузин» и всеми силами старается разобраться в роли, которую исполнит на сцене МХАТа.
Словно достойная преемница Ермоловой, Комиссаржевской и Раневской бесстрашная Бузова простраивает характер персонажа, ищет внутренний конфликт и его разрешение, чтобы поразить зрителей сверхзадачей и довести каждого сидящего взяли до конвульсий при катарсисе.
«С самолета сразу в театр на репетицию. Уже через пару дней я выйду на сцену, на которой играли гении своего времени — Вертинская, Ефремов, Табаков, Смоктуновский… Это безумно волнительно», — поделилась знаменитость на своей странице в Instagram.
Какое амплуа изберет телеведущая для себя — гранд-кокет или же инженю, остается загадкой. По какой методике будет работать будущая звезда столичных подмостков — Брехта, Станиславского, Чехова или Мейерхольда — Бузова также не раскрывает. Остается лишь надеется, что на сцену она выйдет в более вменяемом состоянии, чем на недавнем концерте в Волгограде.
В дополнение к кадрам из гримерки, что выложила сама звезда, ее коллега-телеведущий и журналист Владимир Соловьев разместил в своем Telegram-канале запись с пением Бузовой, которое лишний раз подтвердило феноменальные голосовые способности теперь уже по-настоящему большой артистки.
Telegram @SolovievLive
Ранее 5-tv.ru сообщил, что стал известен размер гонорара Бузовой за роль в спектакле во МХАТе.
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