День России: как это было в разные годы

12 июня в РФ отмечают главный государственный праздник страны — День России. Для многих это лишь повод для радости из-за лишнего выходного, но не все знают историю, с ним связанную. Это самый «молодой» из красных дней российского календаря, но с ним связано немало интересных событий.

История праздника

12 июня 1990 года было положено начало празднику. I Съезд народных депутатов Российской Советской Федеративной Социалистической Республики (РСФСР) принял Декларацию о государственном суверенитете республики. В этом документе провозглашался приоритет Конституции РСФСР над законодательством СССР, в случае противоречий последние переставали действовать. Также было заявлено о праве республики выйти из состава Советского союза.

Годом позже на первых всенародных прямых выборах был избран президент РСФСР — Борис Ельцин. 12 июня 1992 года Верховным советом РСФСР было объявлено официальным государственным праздником и выходным. Тогда он назывался Днем принятия Декларации о государственном суверенитете РФ.

Статус праздника 12 июня по указу президента был окончательно утвержден в 1994 году. В народе его стали называть «Борькиным днем». А вот «Днем России» он стал только четыре года спустя — в 1998 году.

С 1995 года по всей стране стали проводить торжественные мероприятия к Дню России, появилась традиция вручать государственные премии в области литературы, искусства, науки и технологий, гуманитарной деятельности.

Даже в пандемию не обошлось без праздника. Несмотря на целый ряд ограничений, действовавший в разных регионах страны, День России все провели — с соблюдением мер безопасности и социальной дистанции.

День России в 2021 году

12 июня 2021 года пришлось на субботу. По всей России запланировано проведение торжественных мероприятий, концертов, приуроченных к празднику выставок, лекций, мастер-классов. К примеру, в Нижнем Новгороде готовятся к параду ретро-автомобилей, а в Уфе будет сразу три повода для радости: день рождения национального героя Салавата Юлаева, День города и День России.

Президент Владимир Путин будет изрядно загружен — выставка к 800-летию Александра Невского в Третьяковской галерее, концерт, вручение наград Героям Труда и лауреатам государственных премий.

Главный салют страны состоится вечером над Красной площадью в Москве — сразу после окончания масштабного праздничного концерта к Дню России.

А у футбольных болельщиков будет еще один повод для радости. Именно 12 июня состоится первый матч с участием сборной России против бельгийцев в рамках Чемпионата Европы по футболу — 2020.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ким Чен Ын поздравил Путина с Днем России.