«Переиграть обезьянку невозможно»: Садальский оценил спектакль с Бузовой в МХАТа

Актер Станислав Садальский прокомментировал участие Ольги Бузовой в постановке МХАТа имени Горького. Артист посетил премьерный показ спектакля «Чудесный грузин», в котором поп-дива исполнила роль певицы кабаре Беллы Шанталь. По словам знаменитости, постановка в целом произвела на него положительные впечатление, но дело здесь не в исключительном таланте звезды "Дома-2". Об этом Станислав написал на своей странице в Instagram.

«Ольга не портила спектакль, была в образе и даже в некоторых местах была недурственна. <...> Была живая обезьянка - настоящая!!! На сцене и я конечно смотрел только на нее. Еще Станиславский говорил, что переиграть на сцене детей и животных не возможно», — написал актер.

По мнению Садальского, участие Бузовой в спектакле вряд ли увеличит число зрителей во МХАТе. По словам артиста, многомиллионная аудитория знаменитости даже не знает о существовании театров.

«Эти 25 миллионов не знают, что такое театр. Прекрасно, что Оля Бузова дала информационный повод и привлекла внимание всех российских СМИ», — отметил артист.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Стас Садальский️🎬 (@stassadal)

Прежде всего Садальский был впечатлен игрой исполнителя главной роли - молодого Сталина. По его словам, Георгий Иобадзе — настоящее украшение спектакля. Актер впечатлил зрителей своей пластичностью и хореографией.

«Георгий Иобадзе — шедеврален. Он еще и весьма пластичен. И акробатические кульбиты проделывает, и танцует страстно», — написал Садальский.

Артист призвал подписчиков посетить новую постановку во МХАТе. В комментариях фолловеры, среди которых есть и представители шоу-бизнеса, разделились на два лагеря. Одни мечтают увидеть Бузову в роли певицы кабаре Беллы Шанталь, другие же называют участие звезды «Дома-2» в постановке — позором для театра.

«В первые же свободные дни в Москве обязательно схожу на спектакль, да еще друзей приведу. Если, конечно, найдем билеты, говорят, что все продано на несколько месяцев вперед!» — прокомментировал Филипп Киркоров.

«А вот интересно, если бы никто не знал, кто играет эту героиню, был бы резонанс?»

«После такого „свинства“, я про приглашение Бузовой, театр для меня лично умер», — возмущаются фолловеры Садальского.\

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Бузова отметила премьеру спектакля в МХАТ зажигательной лезгинкой под аплодисменты.