За выход на сцену театра Бузова заработала в четыре раза больше, чем Ахеджакова
Поющая телеведущая получила за репетиции и два спектакля в МХАТ имени Горького почти полмиллиона рублей.
Фото: ТАСС / Фадеичев Сергей
Поющая телеведущая, а теперь еще и театральная актриса Ольга Бузова заработала за один выход на сцену в четыре раза больше, чем народная артистка России Лия Ахеджакова. Гонорар экс-участницы «Дома-2» за один спектакль составил 117 тысяч рублей. В свою очередь звезда советского кино за работу в постановке «Сказка про последнего ангела» в Театре Наций получает 30 тысяч.
Согласно открытым данным, размещенным на сайте Госзакупок, Бузова заработала в МХАТ имени Горького 446 тысяч рублей. Из них 234 тысячи были гонорарами за два премьерных спектакля, а остальные деньги — оплата ее труда на репетициях. К слову, билеты на постановку расходились по цене от десяти до 150 тысяч рублей.
Многие прославленные театральные актрисы и мечтать не могут о подобных заработках. Так, Анна Большова получает за выход на сцену 65 тысяч рублей, Инга Оболдина — 53 тысячи, а Ольга Ломоносова — 72 тысячи рублей. Но есть и те, чье появление в театре стоит даже больше, чем дебют Бузовой, пишет сайт KP.RU. Это, к примеру, Григорий Антипенко (138 тысяч) и народная артистка РФ и дважды лауреат Государственной премии России Чулпан Хаматова — ее выход на сцену в премьерном спектакле стоит 219 тысяч рублей.
Несмотря на высокую оценку театрального таланта Ольги Бузовой в денежном эквиваленте, постановка «Чудесный грузин» об Иосифе Сталине, где она сыграла певицу кабаре Беллу Шанталь, вызвала много вопросов у столичных театралов. Ранее 5-tv.ru публиковал интервью со зрительницей спектакля, которая назвала премьерный вечер «провалом МХАТа».
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