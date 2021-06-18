«Отдай телефон обратно менеджеру» — подписчики раскритиковали новое фото Бузовой
Хейтеры высказались в адрес располневшей певицы, одни заподозрили Ольгу в беременности, другие винят «утренний коньяк» в резком наборе веса артистки.
Фото, видео: Instagram @buzova86
На звезду «Дома-2» Ольгу Бузову вновь обрушилась волна хейта, на тот раз поющую телеведущую раскритиковали фолловеры девушки. На своей закрытой странице Instagram знаменитость выложила новый снимок. Фото, на котором новоиспеченная актриса в обтягивающем синем платье с глубоким разрезом сидит на фоне ночного пейзажа, раскритиковали фолловеры девушки.
Одни интернет-пользователи посчитали, что экс-ведущая реалити про любовь находится в положении, при этом неизвестно состоит ли теледива сейчас с кем-то в отношениях. Другие же уверены, что артистка с годами не молодеет и в свои 35 она просто набрала лишний вес. Кто-то из фолловеров Ольги уверен, что у Бузовой проблемы с алкоголем, отсюда и набранные килограммы.
«Отдай телефон обратно менеджеру!»;
«Неудачное фото, если честно. Живот и ноги выглядят ужасно!»;
«Оля без фотошопа»;
«Беременна?»;
«Печально смотреть на девушку, которая спивается!» — написали комментаторы.
На фоне недавнего скандала певицы с Дмитрием Губерниевым звезду «Дома-2» все чаще подозревают в злоупотреблении спиртным. Во время прямого эфира телеканала «МАТЧ ТВ» спортивный комментатор спросил Бузову: не перестала ли она по утрам выпивать коньяк?
Недавно шквал кртики обрушился на знаменитость после ее дебюта на театральной сцене. Участие поющей телеведущей в постановке Московского художественного театра им. М. Горького вызвало негодование у коллег знаменитости. В адрес Бузовой негативно высказались певица Полина Гагарина и телеведущая Елена Летучая. Были и те, кто поддержал новоиспеченную актрису. Как писал 5-tv.ru, вдова Табакова заступилась за Бузову, сыгравшую на сцене МХАТа. Марина Зудина считает, что существует множество примеров, когда дилетанты добивались успехов.
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