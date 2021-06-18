«Очень идет животик!» — Ольга Бузова ждет первенца?

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Виктория Андреева
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Фанаты отмечают: за последние месяцы фигура селебрити изменилась до неузнаваемости. Неужели она и правда ждет малыша?

Фото, видео: www.globallookpress / Дмитрий Рогулин; Instagram @buzova86

Тема:
Ольга Бузова

Поющая ведущая Ольга Бузова, погрязшая в куче скандалов, вновь оказалась в центре внимания. Звезда выложила в Instagram фото, где отчетливо видна ее изменившаяся фигура. Поклонники замечают: артистка серьезно поправилась. Неужели готовится стать матерью?

Участливые фолловеры подчеркнули, что тело Бузовой заметно отекло — ножки и ручки уже не кажутся такими хрупкими, как были раньше, да и на месте впалых скул появились милые щечки. Ну а худощавый пресс… вместо него теперь женственный округлый животик. В общем, признаков беременности — хоть отбавляй.

«Оленька, вам очень идет животик!»

«Боже мой, а какой месяц? Я так много всего пропустила!»

«Такой большой живот! Когда успела?!» — вопрошают неравнодушные юзеры.

Instagram @buzova86

Впрочем, Ольга их предпочитает игнорировать. Может, потому что никакой беременности нет вовсе? Аппетитные формы селебрити могут выдаваться лишь потому, к примеру, что на ней ультратонкое платье. В самом деле, не ходить же на курорте в шубе!

Между тем, поклонники Бузовой не унимаются. Они разглядели «беременный» живот не только на фото, но и на видео со звездой. Вот она садится — и намек на интересное положение есть; вот — танцует стоя — и тоже все видно.

В комментариях под постами поющей ведущей велась серьезная дискуссия. Вскоре в нее вмешались и хейтеры. Они заметили, что звезда, скорее всего, пиарится, нарочно «выпячивая» живот, ну или просто немного переела.

«Беременна? Ага, от Губерниева, что запретил ей пить коньяк по утрам»,

«Во всем виноваты газы»,

«Наверное, нетрезвая и забыла все втянуть!» — писали злорадствующие пользователи.

Официальных комментариев по поводу возможной беременности ни от Ольги Бузовой, ни от ее представителей пока не поступало.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Ольга Бузова может снова сойтись с Давидом Манукяном.

Тема:
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