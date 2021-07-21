Готовьтесь: какая аномальная погода ждет жителей России после жары?

|
Георгий Иванов
1 182

Метеорологи предупреждают о «посинении» Европейской территории страны.

Готовьтесь: какая аномальная погода ждет жителей России после жары?

Фото: ТАСС / Григоров Гавриил

Тема:
Погода

На смену изнуряющей жаре в центральной части России придет аномальное похолодание. Столбик термометра опустится на столько, что жители части регионов буквально «посинеет». Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам синоптика, столь серьезного ухудшения погоды россиянам стоит ожидать уже в самые ближайшие дни.

«К выходным вся европейская территория страны будет окрашена синим цветом, то есть температура будет ниже нормы», — цитирует метеоролога РИА «Новости».

Вильфанд отметил, что если в столичном регионе показатели температур будут хоть как-то близки к нормальным значением, то в Центральном Черноземье отклонение от нормы составит порядка двух градусов. При этом погода в этих частях страны будет устойчивой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в некоторых областях России готовятся к новой волне аномальной жары. Предполагается, что особое повышение температур следует ожидать на Кубани, в Вологодской области и Якутии.

Тема:
Погода
21 июл
Украину могут накрыть кислотные дожди после аварии на «Ровноазот»
21 июл
Горячий сезон: почему россияне задыхаются от жары в общественном транспорте?
21 июл
Наводнение в китайской провинции Хэнань разрушило плотину водохранилища
21 июл
Мощный ураган повалил башенный кран в Тольятти
20 июл
В Европе подсчитали предварительную сумму ущерба от наводнения в ФРГ
20 июл
Две плотины прорвало в Китае из-за сильных ливней
20 июл
Любить до смерти: чем может быть опасен для здоровья секс в жару?
19 июл
Жертвы жары: россияне сотнями гибнут на водоемах
19 июл
Готовность номер один: На какие регионы РФ обрушится новая волна аномальной жары
19 июл
В Екатеринбурге крыша ТЦ обрушилась из-за «залпового ливня»

Читайте также

+19° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 46%
74.49
0.14 87.60
-0.17
Венера в Деве: Чем опасен период с 22 июля и кому он может принести счаст...

Последние новости

19:29
«Нет слов»: экс-жена Пьехи оценила версию женщины, избившей ее сына
19:19
Общественная палата поддержала предложение ЕР о честных и безопасных выборах
19:16
В народную программу «Единой России» предложено включить аграрную политику
19:08
В разы меньше Собчак: Богомолов раскрыл свою настоящую зарплату в театре
18:53
В России отменили обязательные штампы о браке в паспорте
18:45
Уффици и Лувр против сайта для взрослых: где граница между искусством и развратом?

Сейчас читают

Бывшая жена Стаса Пьехи отреагировала на объяснения Безбородовой по делу об избиении ее сына
Стало известно о состоянии 7-летнего сына Пьехи после конфликта с соседями
Джип с российскими туристами сорвался в обрыв в Турции
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 19 по 25 июля
Агенты скрывают страшное? Фанаты сравнили истории болезни МакSим и Началовой

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Международная реакция на послание Путина ФС 2021
Пандемия, пособия и будущее России: основные тезисы послания Путина Федеральному собранию
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака