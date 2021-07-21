Готовьтесь: какая аномальная погода ждет жителей России после жары?

На смену изнуряющей жаре в центральной части России придет аномальное похолодание. Столбик термометра опустится на столько, что жители части регионов буквально «посинеет». Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам синоптика, столь серьезного ухудшения погоды россиянам стоит ожидать уже в самые ближайшие дни.

«К выходным вся европейская территория страны будет окрашена синим цветом, то есть температура будет ниже нормы», — цитирует метеоролога РИА «Новости».

Вильфанд отметил, что если в столичном регионе показатели температур будут хоть как-то близки к нормальным значением, то в Центральном Черноземье отклонение от нормы составит порядка двух градусов. При этом погода в этих частях страны будет устойчивой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в некоторых областях России готовятся к новой волне аномальной жары. Предполагается, что особое повышение температур следует ожидать на Кубани, в Вологодской области и Якутии.