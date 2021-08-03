Давид Манукян о предательстве в отношениях: «На бывших я ставлю крест!»
Музыкант и блогер признался, что за последние восемь лет он встречался только с четырьмя девушками.
Фото: Instagram @dava_m
Давид Манукян рассказал, что он не дает второго шанса девушкам после расставания. Рэпер и блогер заявил, что никогда не будет возвращаться к бывшим. Позиция музыканта может с легкостью расстроить его фанатов. Многие поклонники артиста ждут его воссоединения с Ольгой Бузовой. Блогер и поющая телеведущая расстались зимой после полутора лет отношений.
«У меня есть одно правило: на бывших я ставлю крест. И никогда, ни при каких обстоятельствах возвращаться не буду. Поддерживать хорошие отношения, расстаться хорошо — да, но возвращать отношения — нет, ни в коем случае. Потому что, если человек тебя предал один раз, то он предаст и второй. Ни в коем случае нельзя повторять одни и те же ошибки, и прыгать на тех же граблях 20 раз», — цитирует Манукяна WMJ.ru.
Хотя, Дава не привык возобновлять отношения с бывшими, нельзя сказать, что у мужчины было много романов. За последние восемь лет, он встречался с четырьмя девушками. По признанию музыканта, для него важно привязаться к человеку, начать испытывать к нему сильные чувства и только потом уже заводить отношения. Манукян признался, что он уходит в романы с головой.
Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Манукян заменил Бузову на «Доме-2».
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