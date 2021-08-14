Собчак высмеяла участников нового шоу Бузовой: «Альфонсы, алиментщики и абьюзеры»

Журналистка Ксения Собчак раскритиковала новое шоу поющей телеведущей Ольги Бузовой. Последняя теперь ведет подкаст об отношениях — «Бузова шоу». Причем их гостями становятся только мужчины самых нестандартных профессий: от стриптизера до астролога.

Собчак призналась, что не ожидала ничего сверхъестественного от Бузовой. И судя по посту в Telegram, ожидания светской львицы полностью оправдались. Она сообщила читателям, что, запуская подкаст Ольги, готовилась посмеяться. Так оно и получилось.

«Оказалось, гости в этом подкасте про отношения такие, что Оля на их фоне кажется вполне адекватной. Какие-то феерические мужланы: один — психиатр в венерологическом диспансере, принципиально не планирующий детей, чтобы не платить потом алименты. Другой — стриптизер, у которого партнер должен закрывать глаза на измены. Проктолог, сообщающий, что «мужская полигамия, особенно среди врачей, — это норма», — возмутилась Собчак.

Она отметила, что все собеседники Ольги — «альфонсы, алиментщики и абьюзеры», среди которых «один фактурнее другого».

«В принципе, как бывший парень ведущей. Не подкаст, а погружение на дно форумов „Мужского государства“. Познавательно», — подытожила Ксения Собчак.

Ранее 5-tv.ru писал, что незадолго до этого Ксения Собчак устроила перепалку с психологом из-за обвинений в «несостоятельности». Звезда рунета Вероника Степанова заявила, что прекрасная жизнь журналистки — заслуга ее родителей. Ксения оскорбилась.