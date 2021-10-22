Звездный адвокат Жорин о трагедии на съемках: «В России Болдуина бы не отпустили»

Если бы трагедия на съемках с голливудским актером Алеком Болдуином произошла в России, то виновника бы не отпустили из полиции. Такое мнение в беседе с 5-tv.ru высказал звездный адвокат Сергей Жорин.

«Насколько я понимаю, Болдуина отпустили до выяснения обстоятельств, наверняка проводится проверка, также будет принято решение, возбуждать дело или не возбуждать», — предположил адвокат.

По словам юриста, в России подобный сценарий был бы невозможен из-за общественного резонанса и догадок зрителей.

«Одно очевидно, что если бы такое у нас произошло, Болдуина бы не отпустили, потому что общественное мнение затравило бы правоохранителей, говоря о том, что он откупился», — объяснил Жорин.

При этом он отметил, что трагедии на съемках периодически происходят в результате несчастных случаев.

«Насколько я понимаю, такое, к сожалению, периодически происходит в ходе съемок. Насколько я помню, это не первый случай, когда-либо патрон холостой оказался настоящим, либо что-то не так сработало, и следствие будет устанавливать кто виноват и что делать», — напомнил юрист.

Трагический инцидент с Алеком Болдуином случился на съемках фильма-вестерна «Ржавчина». Выстрелив из оружия, которое должно было быть заряжено холостым патроном, актер убил оператора Галину Хатчинс и ранил режиссера Джоэла Соуса. Последний был госпитализирован, но уже выписался из больницы.

Позднее Болдуина отпустили из полиции до выяснения обстоятельств произошедшего. Пока не известно, стала ли трагедия результатом действия человеческого фактора или поломки реквизита. Сейчас ведется расследование, съемочный процесс приостановлен.

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