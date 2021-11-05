Ольга Бузова оставила зараженную COVID мать ради поездки

Поющая ведущая Ольга Бузова ради поездки отказалась сидеть дома с заболевшей матерью. Об этом в эксклюзивном интервью 5-tv.ru сообщила сама Ирина Бузова, отметив, что заразилась смертельно опасной инфекцией.

Ирина Бузова не смогла прокомментировать отмену спектаклей дивы во МХАТе, сославшись на слабость — ее мало что интересует, кроме собственного здоровья.

«Я ничего не знаю, я сама болею ковидом. У Ольги были какие-то планы, но, честно говоря, я не в курсе. Ну у нее должны же быть выходные когда-то», — с трудом произнесла Ирина.

Женщина постоянно кашляла и хрипела. Судя по всему, болезнь протекает совсем не легко.

5-tv.ru

Ольга Бузова про тяжелое состояние мамы поклонникам пока не сообщала. Экс-участница «Дома-2» лишь заигрывает с фанатами, оставляя им забавные послания в Instagram. Например, предлагает разыграть приз между теми, кто угадает, куда она летит.

«Ля-ля-ля», — пишет под сторис восхищенная теледива.

Instagram @buzova86

Ранее 5-tv.ru сообщал, что у Ольги Бузовой возникли проблемы со здоровьем. Звезда пожаловалась на стремительно падающее зрение, но даже врачи сейчас не могут ей помочь: есть ряд противопоказаний для проведения операции.