Ольга Бузова оставила зараженную COVID мать ради поездки
Экс-участница «Дома-2» не сказала, куда именно отправилась. Родительница отнеслась к ситуации с пониманием.
Фото, видео: Instagram @buzova86
Поющая ведущая Ольга Бузова ради поездки отказалась сидеть дома с заболевшей матерью. Об этом в эксклюзивном интервью 5-tv.ru сообщила сама Ирина Бузова, отметив, что заразилась смертельно опасной инфекцией.
Ирина Бузова не смогла прокомментировать отмену спектаклей дивы во МХАТе, сославшись на слабость — ее мало что интересует, кроме собственного здоровья.
«Я ничего не знаю, я сама болею ковидом. У Ольги были какие-то планы, но, честно говоря, я не в курсе. Ну у нее должны же быть выходные когда-то», — с трудом произнесла Ирина.
Женщина постоянно кашляла и хрипела. Судя по всему, болезнь протекает совсем не легко.
Ольга Бузова про тяжелое состояние мамы поклонникам пока не сообщала. Экс-участница «Дома-2» лишь заигрывает с фанатами, оставляя им забавные послания в Instagram. Например, предлагает разыграть приз между теми, кто угадает, куда она летит.
«Ля-ля-ля», — пишет под сторис восхищенная теледива.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что у Ольги Бузовой возникли проблемы со здоровьем. Звезда пожаловалась на стремительно падающее зрение, но даже врачи сейчас не могут ей помочь: есть ряд противопоказаний для проведения операции.
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