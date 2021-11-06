Кто дальше? Куда сбежали российские звезды на время «вынужденных каникул»

5-tv.ru сделал подборку отечественных знаменитостей, уехавших переждать пандемию на зарубежные курорты.

Ксения Собчак в числе первых российских звезд заявила, что не намерена проводить нерабочую неделю дома на диване, и укатила отдыхать в Рим. Примеру телеведущей последовали и другие отечественные знаменитости.

Семья Джигана и Самойловой. Мальдивы

Рэпер Джиган, его жена Оксана Самойлова и их четверо детей решили провести семейный отпуск на побережье Мальдив, но семью поджидала неприятность: дважды за сутки мореплаватели оказалась в эпицентре пятибалльного шторма. Все остальное время их яхту раскачивало с амплитудой в два-три балла.

Самойлова пожаловалась подписчикам, что, дойдя по морю до очередной спокойной точки, семья радовалась так, «будто выиграла в лотерею миллион долларов». Впрочем, дети звездной пары получили огромное удовольствие от настоящего морского приключения, и пока их мама и папа пребывали в тревоге, малыши вовсю резвились.

Полина Гагарина. Дубай

Певица Полина Гагарина отправилась отдыхать в Арабские Эмираты, сообщив поклонникам, что очень устала, так как две недели работала без выходных, а по ночам еще и снималась в кино.

Instagram @ gagara1987

В Дубае звезда отдыхает с детьми и своим новым предполагаемым возлюбленным — 49-летним саундпродюсером Владимиром Чиняевым, известным под псевдонимом ChinKong. Поклонники давно подозревали, что у Гагариной и Чиняева роман и предполагали, что именно саундпродюсер стал причиной разрыва певицы с фотографом Дмитрием Исхаковым.

Сама певица не комментирует возможные романтические отношения с Чиняевым, при этом на отдыхе в Дубае пара вместе появилась на выступлении рэпера Басты.

Instagram @ gagara1987

Ольга Бузова. Париж

Поющая ведущая Ольга Бузова последние дни перед нерабочей неделей провела в скандальных перепалках с руководством МХАТа имени Горького из-за отмены постановки «Чудесный грузин» с ее участием.

Не сумев «восстановить справедливость» и вернуться на сцену легендарного театра, обиженная Бузова укатила успокаивать нервы в Париж. Перед этим она даже не удостоила комментариями по поводу отмены спектакля журналистов и поклонников. Более того, удержать капризную звезду в России не смог даже коронавирус у ее мамы Ирины Бузовой.

Сейчас поющая ведущая развлекается в столице любви и романтики, о чем регулярно докладывает подписчикам в соцсети.

Instagram @ buzova86

Анастасия Волочкова. Турция

Эпатажная балерина Анастасия Волочкова заявила, что для нее «локдаун очень кстати», а «изоляция на руку» — будут силы восстановиться. Вот уже несколько дней танцовщица «балует» поклонников фирменными шпагатами и другими пикантными позами с жаркого побережья турецкой Анталии.

Instagram @volochkova_art

За время пребывания в Турции Волочкова сменила уже два отеля и сейчас находится в античном городе Сиде, где ее радуют «прекрасные люди, персонал, сервис, красота и теплое море». Звезда предупредила поклонников, что побудет на курорте еще пару дней, и попросила не терять ее.

Отсутствие рядом возлюбленного Володи, который заболел и остался в Москве, видимо, нисколько не омрачает отдыха Волочковой. Более того, фанаты уже заподозрили ее в отношениях с новым ухажером, который, как это обычно бывает с возлюбленными балерины, частично засветился на одном из ее «горячих» фото.

Instagram @volochkova_art

Ксения Собчак. Рим

Телеведущая Ксения Собчак заявила, что не намерена «страдать из-за несознательных граждан, из-за которых мы не можем выработать коллективный иммунитет», и отправилась в Рим. Оказалось, что звезда предусмотрительно привилась двумя разными вакцинами против коронавируса специально для того, чтобы свободно путешествовать за рубежом.

Instagram @xenia_sobchak

На отдыхе в столице Италии Собчак сопровождал супруг, режиссер Константин Богомолов. Вместе влюбленные отметили 40-летие телеведущей. В Instagram Собчак похвасталась охапками цветов и грудой подарков, которые ей преподнесли в честь юбилея.

Многих удивило, что светская тусовщица решила провести нерабочую неделю именно в Италии, ведь совсем недавно она уже побывала здесь, выступив ведущей на грандиозной по размаху свадьбе экс-сенатора Андрея Вавилова и юной конкуристки Софи-Антуанетты Дилуа.

Instagram @xenia_sobchak

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