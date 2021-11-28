Перед смертью в крови Градского выявили высокое количество антител к COVID-19
После внезапной госпитализации у мэтра русского рока сразу взяли анализ на коронавирус.
Фото: ТАСС / Фадеичев Сергей
Незадолго до смерти в организме композитора Александра Градского обнаружили высокую концентрацию антител к коронавирусу. По информации KP.RU, сразу же после госпитализации у мэтра русского рока взяли анализ на наличие COVID-19. Тест показал отрицательный результат.
В августе народный артист РФ перенес коронавирусную инфекцию. Он был госпитализирован с сильным поражением легких. После выписки из медицинского учреждения Александр Градский стал жаловаться на боли в ногах. Позже, по словам коллег знаменитости, речь наставника шоу «Голос» стала ухудшаться.
По заверениям съемочной группы шоу «Голос», на последние съемки музыканту приходилось приезжать чуть ли не на носилках, а из-за проблем с речью многие эпизоды с ним приходилось вырезать.
Александр Градский умер ночью 28 ноября. Причиной смерти, по данным 5-tv.ru, стал инфаркт головного мозга.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Дима Билан поведал о последних съемках шоу «Голос» с композитором.
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