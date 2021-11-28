«Он мой герой»: Агутин рассказал о последней переписке с Александром Градским
Певец Леонид Агутин рассказал о своем последнем сообщении Александру Градскому
Фото: www.globallookpress.com / Gennadii Sergeev
Певец до слез растрогал поклонников своим искренним и эмоциональным последним обращением к ушедшему маэстро.
Заслуженный артист России Леонид Агутин рассказал о последней переписке с композитором Александром Градским, который скончался ночью 28 ноября в реанимации московской больницы.
На своей странице в Instagram певец опубликовал эмоциональный пост в связи с этим печальным известием.
«В последнем сообщении, на которое я не получил ответ, я написал, что он мой герой, что я восхищаюсь его силой и верю в скорое выздоровление. И я верил. Мы вас любим, Александр Борисович! Я бы многое отдал, чтобы еще раз услышать пару слов одобрения, увидеть улыбку, пожать руку, услышать историю давних лет, даже крик и гневный топот», — с горечью признался артист.
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Шокированный смертью маэстро, певец не выбирал выражений и честно рассказал о своих переживаниях.
«Слезы предательски мешают делать какие-то необходимые действия. Надо ведь куда-то звонить, с кем-то говорить, принимать какие-то решения. А ведь для этого нужно было б позвонить вам. Прощайте, дорогой мой. Пусть земля вам будет пухом. Я буду помнить. Всегда», — трогательно написал Агутин.
Подписчики артиста были тронуты до глубины души такими простыми и искренними словами в память об ушедшем композиторе.
«До слез, Леонид. И мы будем помнить Александра Борисовича. Было одно наслаждение смотреть на всех вас рядом в „Голосе“. Очень жаль»;
«Агутин так искренне сказал об Александре Градском, что у меня до сих пор ком в горле»;
«Не верится. Плачу. Такие сильные слова, Леонид», — признались поклонники в комментариях.
Александр Градский скончался 28 ноября в реанимации московской больницы. У знаменитости произошел инфаркт головного мозга.
В последнее время он нередко чувствовал себя плохо. Об этом рассказала съемочная группа шоу «Голос». Коллеги добавили, что Градскому приходилось даже ставить капельницы. Однако всю команду оставляли в полнейшем неведении — никто не знал, что происходит со знаменитостью.
26 ноября Градский был госпитализирован с подозрением на инсульт. Он находился в реанимации, но спасти артиста не удалось.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что стали известны дата и место прощания с Александром Градским.
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