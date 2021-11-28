«Он мой герой»: Агутин рассказал о последней переписке с Александром Градским

Певец до слез растрогал поклонников своим искренним и эмоциональным последним обращением к ушедшему маэстро.

Заслуженный артист России Леонид Агутин рассказал о последней переписке с композитором Александром Градским, который скончался ночью 28 ноября в реанимации московской больницы.

На своей странице в Instagram певец опубликовал эмоциональный пост в связи с этим печальным известием.

«В последнем сообщении, на которое я не получил ответ, я написал, что он мой герой, что я восхищаюсь его силой и верю в скорое выздоровление. И я верил. Мы вас любим, Александр Борисович! Я бы многое отдал, чтобы еще раз услышать пару слов одобрения, увидеть улыбку, пожать руку, услышать историю давних лет, даже крик и гневный топот», — с горечью признался артист.

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Шокированный смертью маэстро, певец не выбирал выражений и честно рассказал о своих переживаниях.

«Слезы предательски мешают делать какие-то необходимые действия. Надо ведь куда-то звонить, с кем-то говорить, принимать какие-то решения. А ведь для этого нужно было б позвонить вам. Прощайте, дорогой мой. Пусть земля вам будет пухом. Я буду помнить. Всегда», — трогательно написал Агутин.

Подписчики артиста были тронуты до глубины души такими простыми и искренними словами в память об ушедшем композиторе.

«До слез, Леонид. И мы будем помнить Александра Борисовича. Было одно наслаждение смотреть на всех вас рядом в „Голосе“. Очень жаль»;

«Агутин так искренне сказал об Александре Градском, что у меня до сих пор ком в горле»;

«Не верится. Плачу. Такие сильные слова, Леонид», — признались поклонники в комментариях.

Александр Градский скончался 28 ноября в реанимации московской больницы. У знаменитости произошел инфаркт головного мозга.

В последнее время он нередко чувствовал себя плохо. Об этом рассказала съемочная группа шоу «Голос». Коллеги добавили, что Градскому приходилось даже ставить капельницы. Однако всю команду оставляли в полнейшем неведении — никто не знал, что происходит со знаменитостью.

26 ноября Градский был госпитализирован с подозрением на инсульт. Он находился в реанимации, но спасти артиста не удалось.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что стали известны дата и место прощания с Александром Градским.