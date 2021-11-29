Киркорова поразила смерть Градского и Абло в один день: «Уходят гении»

Поп-король отечественной эстрады тяжело переживает почти одновременный уход из жизни кумиров.

Певец Филипп Киркоров поделился с поклонниками скорбью, которую он переживает из-за смерти двух знаменитостей, ушедших из жизни 28 ноября. Эту дату он назвал «днем, когда уходят гении». Так поп-король отечественной эстрады отреагировал на смерти российского композитора Александра Градского и американского дизайнера Вирджила Абло.

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«Сегодня из жизни ушел человек — абсолют. Художник, задавший золотой стандарт, даже не стандарт, а горизонт модного мастерства. К горизонту стремятся многие, не достигает никто. Вирджила Абло — мое вдохновение и слабость. Как будто сканировал меня и выдавал идеи и креатив, от которых у меня перехватывает дыхание. Ушла целая эпоха <…> Сегодня мне больно и горько. День, когда уходят гении», — написал Киркоров в своем Instagram-аккаунте.

Instagram @fkirkorov

Фанаты артиста тоже оказались огорчены скорбными новостями. Некоторые, однако, отметили, что Киркоров мог бы побольше написать о соотечественнике.

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«Каждый день страшные новости, столько талантливых людей уходит, уже не хочется новости открывать по утрам»;

«Что за день сегодня такой?»

«Мы знаем нашего Градского, а этого не знаем», — написали в комментариях.

Как писал 5-tv.ru, 28 ноября Александр Градский скончался на 73-м году жизни. Вирджила Абло не стало в 41 год.