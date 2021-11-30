Стало известно, как Градский спас жизнь Пугачевой: «Ее голова лежала у меня на ноге»

Александр Градский, можно сказать, спас Аллу Пугачеву от смерти — однажды ей стало невыносимо плохо, врачи все не приезжали, а окружающие просто не восприняли ситуацию всерьез. Тогда покойный народный артист РФ оказался единственным помощником Примадонны.

Народного артиста РФ, музыканта-мультиинструменталиста, композитора и поэта, одного из основоположников русского рока не стало в ночь на 28 ноября. Ему было 72 года. 26 числа певца экстренно госпитализировали с подозрением на инсульт, вскоре он скончался. Причиной назван инфаркт головного мозга.

1 декабря в столице состоятся церемония прощания и похороны маэстро. С момента кончины коллеги рассказывают о нем в социальных сетях и студиях телешоу, обсуждают грандиозную личность, его карьеру и отношения. На одной из таких передач вспомнили его рассказ — историю с Пугачевой Градский поведал сам в одном интервью.

«Мы сидели, большая пьянка, ей было очень нехорошо. Она себя плохо почувствовала и не могла вообще двинуть ни рукой, ни ногой. И вот полтора часа я сидел на полу, а ее голова лежала у меня на ноге, потому что ее надо было поднять. Полтора часа не могла приехать скорая», — с паузами и переживанием поведал музыкант.

По словам Градского, он быстро свернул мероприятие и отправил всех по домам. Артист, как отметил сам, знал — Пугачеву сейчас трогать не надо, внимание ей только мешает. Что удивило маэстро, и он не смог об этом умолчать, нашлись люди, не поверившие Примадонне.

«Они заговорили: Да ладно! — все решили, что это прикол», — добавил композитор.

Алла Пугачева была одной из первых, кто отреагировал на уход Градского из жизни, пишет 7Дней.ru. Она вспомнила строки песни «Как молоды мы были», попрощалась и пообещала помнить друга, пока жива.

Ранее, как сообщал 5-tv, журналист Андрей Караулов рассказал о мучениях Александра Градского перед смертью.