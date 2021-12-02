За день до похорон: почему отпевание Градского было тайным

Музыкант, многолетний наставник шоу «Голос» умер 29 ноября от инфаркта головного мозга. Его похоронили на Ваганьковском кладбище.

За день до похорон родные и близкие композитора и музыканта Александра Градского тайно попрощались с маэстро. Неожиданные подробности о панихиде по артисту выяснил сайт KP.RU.

Секретная церемония прошла в Новодевичьем монастыре, куда на следующий день после смерти привезли гроб с телом артиста. Там же состоялось отпевание. Организовал церемонию старший сын музыканта от Натальи Фартышевой — Даниил Градский.

На таинстве были только самые близкие: жена Марина Коташенко, старшие дети и друзья Градского. Можно предположить, что родные оставили в тайне прощание с наставником в попытке избежать излишнего внимания прессы.

Накануне, 1 декабря, музыканта похоронили на Ваганьковском кладбище, фактически, нарушив его последнюю волю. По словам близких, он мечтал обрести пристанище на Кузьминском кладбище, где погребена мама мэтра эстрады. Женщина обладала музыкальным даром и была очень образованной, именно она привила сыну любовь к музыке. В благодарность он даже взял ее фамилию.

Состояние здоровья Градского обострилось еще в сентябре этого года после перенесенного коронавируса. Он скончался на 73-м году жизни 28 ноября в одной из столичных больниц. Причиной смерти стал ишемический инсульт. Именем музыканта и поэта уже назвали улицу на его малой родине — в городе Копейске Челябинской области.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что кадры с Градским на каталке во время съемки шоу «Голос» появились в сети.