За день до похорон: почему отпевание Градского было тайным
Градского тайно отпевали в Новодевичьем монастыре за день до похорон
Фото: www.globallookpress / Komsomolskaya Pravda
Музыкант, многолетний наставник шоу «Голос» умер 29 ноября от инфаркта головного мозга. Его похоронили на Ваганьковском кладбище.
За день до похорон родные и близкие композитора и музыканта Александра Градского тайно попрощались с маэстро. Неожиданные подробности о панихиде по артисту выяснил сайт KP.RU.
Секретная церемония прошла в Новодевичьем монастыре, куда на следующий день после смерти привезли гроб с телом артиста. Там же состоялось отпевание. Организовал церемонию старший сын музыканта от Натальи Фартышевой — Даниил Градский.
На таинстве были только самые близкие: жена Марина Коташенко, старшие дети и друзья Градского. Можно предположить, что родные оставили в тайне прощание с наставником в попытке избежать излишнего внимания прессы.
Накануне, 1 декабря, музыканта похоронили на Ваганьковском кладбище, фактически, нарушив его последнюю волю. По словам близких, он мечтал обрести пристанище на Кузьминском кладбище, где погребена мама мэтра эстрады. Женщина обладала музыкальным даром и была очень образованной, именно она привила сыну любовь к музыке. В благодарность он даже взял ее фамилию.
Состояние здоровья Градского обострилось еще в сентябре этого года после перенесенного коронавируса. Он скончался на 73-м году жизни 28 ноября в одной из столичных больниц. Причиной смерти стал ишемический инсульт. Именем музыканта и поэта уже назвали улицу на его малой родине — в городе Копейске Челябинской области.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что кадры с Градским на каталке во время съемки шоу «Голос» появились в сети.
- 2 дек
- Поклонники ожидают, что Александра Градского в «Голосе» заменит его сын
- 2 дек
- Кадры с Градским на каталке во время съемки шоу «Голос» появились в сети
- 2 дек
- Семья простилась с Градским в Новодевичьем монастыре за день до похорон
- 1 дек
- Билан променял прощание с Градским на новые съемки: «Верх цинизма»
- 1 дек
- Агутин рассказал о последней встрече с Градским: «Я подумал, это не к добру»
- 1 дек
- Прощание с легендой: как Александра Градского провожали в последний путь
- 1 дек
- Там родилась легенда: в родном городе Градского назвали улицу в его честь
- 1 дек
- Видео: как выглядит могила Александра Градского после похорон
- 1 дек
- Совсем одна: детям не разрешили поддержать вдову Градского на прощании
- 1 дек
- Сын Градского намекнул на захват театра гения: «Уже приняты решения»
Читайте также
85%
0.09 83.81
-0.03
Нашли ошибку?