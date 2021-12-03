Сын трогательно попрощался с Градским: «Ты дал мне так много! Благодарю за все»

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Оксана Тарасова
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Старший наследник маэстро Даниил не нашел в себе сил общаться с журналистами после смерти отца, но все же выразил чувства посланием родителю в соцсети.

Сын трогательно попрощался с Градским: «Ты дал мне так много! Благодарю за все»

Фото: РИА Новости / Владимир Федоренко

Тема:
Умер Александр Градский

Старший сын Александра Градского Даниил почтил память отца в социальных сетях. В своем микроблоге он опубликовал трогательное послание папе, в котором поблагодарил за любовь и поддержку. К посту приложил фото — на нем еще совсем молодой композитор в своих фирменных очках держит на плече наследника.

Даниил — старший сын Градского от третьей супруги Ольги Фартышевой, у него также есть сестра Мария. Четвертая жена Марина Коташенко, которая моложе мэтра на 33 года, подарила ему еще двоих сыновей: Александра и Ивана. Около 17 лет пара не узаконивала отношения, но за месяц до кончины артиста он все же женился и составил завещание — вероятно, чувствовал, что плох и решил позаботиться о супруге заранее.

«Папуля, я очень тебя люблю! Ты дал мне так много! Благодарю тебя за все. Пускай земля будет тебе пухом, а душа — в раю…» — приводит слова Даниила StarHit.ru.

Facebook / daniel.gradsky

Поклонники покойного артиста постарались утешить Даниила Градского, пожелали ему душевных сил, чтобы пережить утрату. Принося соболезнования, фанаты неизменно называли усопшего гением, маэстро, великим музыкантом и человеком.

Народного артиста РФ, музыканта-мультиинструменталиста и поэта, одного из первых русских рокеров и признанного наставника шоу «Голос» Александра Градского не стало в ночь на 28 ноября. Ему было 72 года. 26 числа певца экстренно госпитализировали с подозрением на инсульт, вскоре он скончался. Причиной назван инфаркт головного мозга.

Мэтр жаловался на здоровье еще задолго до госпитализации, особенно слаб он стал после перенесенного в начале осени коронавируса. Но времени на реабилитацию и восстановление сил себе не дал, из больницы почти сразу направился на съемки «Голоса». Подорванное здоровье не считал веской причиной подвести коллег. Пока Градский работал под камерами, в зале дежурили врачи.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, в сеть просочились кадры с Александром Градским на каталке во время съемки шоу «Голос».

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