«Эта энергия подавляет все»: таролог объяснила мистику в доме Градского

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Надежда Квашенко
Эксклюзив 1 680

Марианна Абравитова рассказала, почему после ухода человека могут сломаться многие принадлежащие ему вещи.

Фото, видео: ТАСС / Алексей Куденко; 5-tv.ru

Тема:
Умер Александр Градский

После смерти народного артиста России Александра Градского стало известно о мистических совпадениях, которыми был отмечен уход легендарного музыканта.

К примеру, по словам журналиста Никиты Турчина, молодая вдова призналась ему в интервью, что в момент смерти маэстро остановились часы в его квартире и в театре «Градский Холл».

Как рассказала 5-tv.ru таролог Марианна Абравитова, с точки зрения эзотерики, в таких явлениях нет ничего удивительного.

По ее словам, каждая вещь кому-то принадлежит и имеет неразрывную связь с энергией своего хозяина. Во время смерти человека могут остановиться многие механизмы, которыми он часто пользовался при жизни.

«Смерть быстро распространяется на энергию жизни и подавляет ее, поэтому могут остановиться не только часы, но и другие механизмы. Может сломаться какая-то электроника, погаснуть лампочки. Это не уникальный случай. Наверняка каждый из нас может вспомнить подобную историю из жизни своей семьи или кого-то из знакомых», — отметила таролог.

Композитор, певец и поэт Александр Градский скончался 28 ноября в реанимации одной из столичных больниц, куда он был доставлен с подозрением на инсульт. Несмотря на усилия медиков, спасти знаменитого артиста не удалось. Его сердце остановилось примерно в 02.00 по московскому времени.

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Александр Градский был похоронен 1 декабря на Ваганьковском кладбище. Проститься с легендой пришли сотни людей — близкие, друзья и коллеги, а также преданные поклонники его творчества.

После смерти народного артиста у него осталась молодая жена Марина Коташенко, а также четверо наследников — сыновья Даниил, Иван и Александр, а также дочь Мария.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что старший сын Градского Даниил трогательно попрощался с отцом и поблагодарил его за все.

Тема:
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