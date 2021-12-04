В шоу «Голос» показали слезы Александра Градского: «Там такая боль!»
Команда проекта не может смириться со смертью народного артиста. В память о нем показали специальный репортаж: таким ранимым и нежным мэтра мало кто видел.
Фото: ТАСС / Прокофьев Вячеслав
В память о знаменитом мэтре, певце, композиторе и поэте Александре Градском Первый канал показал нарезку последних выпусков шоу «Голос», снятых еще при жизни творца. Видео получилось крайне сентиментальным: в объектив камер попали слезы мэтра. Поклонники рыдали тоже.
Как заметил ведущий «Голоса» Дмитрий Нагиев, Александр Борисович при всей своей непоколебимости был очень чувствительным и трогательным человеком. Он всей душой болел за команду и своих подопечных. Он мог увидеть и услышать то, что недоступно большинству артистов.
Так, однажды году Градского растрогало выступление Патриции Кургановой. Девушка буквально заставила рыдать искушенного мэтра. Нисколько не стесняясь слез, Александр Борисович объяснился с коллегами.
«Ребят, все от нас зависит: кто-то слышит, кто-то не слышит. Там такая боль… Я пойду, покурю… Не хочу…» — дрожащим голосом произнес Градский и покинул студию.
На этом и закончился специальный репортаж. Фанаты гения заметили, что это было очень символично: народного артиста России Александра Градского не стало 28 ноября. Он умер от инфаркта головного мозга в возрасте 72 лет.
Ранее 5-tv.ru рассказал, какими были последние слова Александра Градского на съемках шоу «Голос» и почему уже тогда знаменитый мэтр мог предчувствовать трагедию.
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